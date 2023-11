Pay-TV: Ab 2024 droht der Absturz

Eine Markt­for­schungs­studie prognos­tiziert für 2024 den welt­weit ersten Rück­gang von Pay-TV-Abon­nenten. Bislang gab es ein stetiges Wachstum in diesem Markt. Dieses Jahr wird sogar ein Höchst­wert von 60,3 Prozent der Haus­halte erwartet.

Insbe­son­dere Nord­ame­rika soll für die sinkenden Zahlen verant­wort­lich sein. Seit 14 Jahren ging die US-Markt­durch­drin­gung sukzes­sive von ehemals 84 Prozent auf nun 45 Prozent zurück. Als Gründe werden die hohen Gebühren und die Konkur­renz durch Strea­ming-Dienste wie Netflix und Disney+ genannt. Ledig­lich in Europa und im Asien-Pazifik soll es aufwärts­gehen.

Pay-TV-Markt steht vor einer Talfahrt

Sky und Co. sollen bald an Haushalten einbüßen

Sky Vom Markt­for­schungs­institut Ampere Analysis gibt es eine Studie bezüg­lich der Entwick­lung des Pay-TV-Marktes. Es wurde die Gesamt­zahl der Haus­halte mit Pay-TV-Abon­nement unter­sucht. Die Daten stammen von 96 welt­weiten Märkten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bezahl­fern­sehens gebe es nächstes Jahr einen Rück­gang. Von 60,3 Prozent 2023 soll es auf runde 60 Prozent in 2024 hinab gehen. Schließ­lich wird 2028 ein Tief­punkt von 56,9 Prozent an Haus­halten mit Pay-TV-Mitglied­schaft erwartet. Entwicklung der Pay-TV-Verbreitung

Ampere Analysis Vor allem in den USA geht das Inter­esse stark zurück. Dort werden aktuell monat­lich mehr als 90 US-Dollar für Pay-TV fällig. Ferner gibt es mit Strea­ming-Anbie­tern wie Netflix, Disney+ und Apple TV+ güns­tigere Alter­nativen. Entspre­chend prognos­tizieren die Analysten für Nord­ame­rika einen Rück­gang von 84 Prozent der Haus­halte auf 45 Prozent der Haus­halte in diesem Jahr. Kabel­anbieter seien jedoch auch für Strea­ming-Dienste als Platt­form inter­essant. So gingen Charter und Disney+ eine Koope­ration ein, um die Strea­ming-Inhalte mit dem TV-Angebot zu bündeln.

Pay-TV läuft gut in Europa und Asien-Pazifik

Unser Konti­nent und Asien-Pazifik halten die Pay-TV-Fahne hoch. Dort gab es sogar das größte Wachstum der Markt­durch­drin­gung der vergan­genen Jahre. Vor allem güns­tige IPTV-Ange­bote sollen für den posi­tiven Trend verant­wort­lich sein. Märkten wie Portugal, Serbien und Ungarn wird ein weiteres Wachstum bis 2028 beschei­nigt. In China soll die IPTV-Lizenz, welche China Mobile 2018 erhielt, die stei­gende Anzahl an Pay-TV-Haus­halten begüns­tigen. Aller­dings gehen die Analysten davon aus, dass 2025 global sämt­liche Regionen einen Rück­gang beim Bezahl­fern­sehen erfahren.

