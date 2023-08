"Stablecoin": Paypal startet mit eigener Digitalwährung

Der Bezahl­dienst Paypal hat sich eine eigene Kryp­towäh­rung zuge­legt. Das Digi­tal­geld "Paypal USD" ist an den US-Dollar gekop­pelt und soll US-Kunden der Firma zur Verfü­gung stehen. Der soge­nannte "Stable­coin" könne zum Preis von einem Dollar je Einheit gekauft und in die US-Währung umge­tauscht werden, teilte Paypal am Montag mit. Die Digi­tal­wäh­rung sei unter anderem durch Dollar und kurz­fris­tige US-Staats­anleihen abge­sichert.

Ethe­reum-Block­chain ist tech­nische Basis

"PayPal" startet eigene Kryptowährung

Foto: PayPal Mit den Paypal-Coins können Nutzer unter anderem für Einkäufe bezahlen und sie anderen Nutzern schi­cken. Paypal bot seinen Kunden bereits die Möglich­keit an, mit einigen anderen Kryp­towäh­rungen zu handeln. Tech­nisch basiert Paypal USD auf der Ethe­reum-Block­chain und werde sich damit leicht in das bestehende Ökosystem von Digi­tal­wäh­rungen inte­grieren lassen, betonte Paypal.

