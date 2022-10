PayPal führt "Passkeys" für iPhone, iPad und Mac ein

PayPal erwei­tert seine Sicher­heits­funk­tionen und führt das Verfahren "Pass­keys" ein. Zunächst können u.a. iPhone-Nutzer in den USA die Methode nutzen. Weitere Länder sollen Anfang 2023 folgen.

Wer in Online-Diensten wie PayPal sensible Daten wie Zahlungs­arten verwaltet, ist auf sichere Anmel­dever­fahren ange­wiesen, um sich vor dem unbe­fugten Zugriff Dritter zu schützen. Das 2FA-Verfahren (Zwei-Faktor-Authen­tisie­rung) ist eine Möglich­keit, die Anmel­dung bei einem Dienst durch einen zusätz­lichen Schritt zu schützen.

Pass­wörter können jedoch leicht vergessen werden - oder sind schlicht nicht ausrei­chend, weil ihre Zeichen­folgen zu "einfach" sind. Der Zahlungs­dienst PayPal führt jetzt eine neue Methode ein, die nicht nur den Zugriff auf das Konto schützen, sondern auch Pass­wörter ersetzen soll. Das Verfahren nennt sich "Pass­keys" und steht ab sofort Nutzern in den USA zur Verfü­gung. Weitere Länder sollen der Ankün­digung zufolge Anfang 2023 folgen.

Zunächst können nur Nutzer von Apple-Geräten, nament­lich iPhone, iPad und Mac-Computer, Pass­keys nutzen. Die verwen­deten Geräte müssen auf dem aktu­ellen Soft­ware-Stand sein. Für iPhone ist das iOS 16, für das iPad iPadOS 16.1 und für Mac-Computer macOS Ventura. Weitere Platt­formen sollen folgen, sobald diese die notwen­dige Unter­stüt­zung für Pass­keys hinzu­fügen.

PayPal Pass­keys - so funk­tio­niert es

PayPal führt "Passkeys" für iPhone-Nutzer in den USA ein

Logo: PayPal, Foto/Montage: teltarif.de Pass­keys sind laut der Entwickler FIDO Alli­ance und dem World Wide Web Consor­tium ein Stan­dard, der Pass­wörter durch kryp­togra­fische Schlüs­sel­paare ersetzen soll. Durch das Ersetzen des Pass­worts soll der Nutzer sich so leichter beim Dienst anmelden können, gleich­zeitig soll das Verfahren gegen Phis­hing resis­tent sein. Zwischen Platt­formen soll es keine gemein­samen Passkey-Daten geben. Das Pass­keys-Verfahren will damit die Schwäche der Pass­wor­tau­then­tifi­zie­rung angehen und ein naht­loseres und sicheres Login-Erlebnis für den Nutzer schaffen.

Ein weiterer Vorteil von Pass­keys soll bei Käufen im Internet zum Tragen kommen, wenn Nutzer Waren bezahlen wollen, das PayPal-Pass­wort aber nicht zu Hand haben.

Erstel­lung eines Haupt­schlüs­sels

Damit Pass­keys funk­tio­niert, muss ein Haupt­schlüssel erstellt werden. Das funk­tio­niert über den Browser des Desk­tops oder des mobilen Betriebs­sys­tems. Anschlie­ßend müssen auf der PayPal-Seite die Anmel­dein­for­mationen Benut­zer­name und Pass­wort einge­geben werden. Der Haupt­schlüssel wird über die Authen­tifi­zie­rung mit Apple FaceID oder TouchID auf diese Weise gene­riert. Nach der Erstel­lung werden Pass­keys mit dem iCloud-Schlüs­sel­bund synchro­nisiert, bei erneuter Anmel­dung soll so keine Pass­wort-Eingabe mehr erfor­der­lich sein.

Weiter heißt es, dass Nutzer das Verfahren auch mit einem iPhone mit PayPal-Passkey verwenden können, wenn sie ein anderes Gerät haben, das Pass­keys nicht unter­stützt. Dazu muss nach der Eingabe der PayPal-ID auf dem anderen Gerät der ange­zeigte QR-Code mit der Kamera des iPhone gescannt werden.

In einem Ratgeber lesen Sie Tipps, wie Sie sich gegen Tracking, Malware und Phis­hing schützen können.