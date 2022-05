Apple-Pay-Konkurrenz: PayPal will NFC im iPhone nutzen

PayPal will Zugriff auf NFC am iPhone

Wie berichtet sieht die EU-Kommis­sion einen Wett­bewerbs­ver­stoß in der Praxis von Apple, die NFC-Schnitt­stelle im iPhone nur für das eigene mobile Bezahl­system zu nutzen. Eine der trei­benden Kräfte für eine Kartell­beschwerde gegen Apple ist einem Bloom­berg-Bericht zufolge PayPal. Welche weiteren Unter­nehmen hinter der Beschwerde gegen den iPhone-Hersteller stehen, ist nicht bekannt.

PayPal möchte den Angaben zufolge die Tap-to-Pay-Funk­tion über die NFC-Schnitt­stelle des iPhone nutzen, um einen eigenen mobilen Bezahl­dienst auf der iOS-Platt­form zu etablieren. Mit Android-Apps von PayPal sind kontakt­lose Zahlungen bereits möglich. Zusätz­lich arbeitet PayPal mit Google zusammen. Dank dieser Koope­ration kann Google Pay auf Android-Smart­phones auch mit PayPal als Zahlungs­methode verwendet werden.

In diesem Jahr wird Apple damit beginnen, Dritt­anbie­tern die Nutzung des NFC-Chips im iPhone zu erlauben, um Zahlungen zu akzep­tieren. So sollen kleine Unter­nehmen eine Alter­native zur Anschaf­fung eines Kredit­karten-Termi­nals bekommen, um kontakt­lose Zahlungen zu akzep­tieren. Konkur­rie­renden Unter­nehmen will Apple den Zugriff auf die NFC-Schnitt­stelle der Smart­phones aber weiterhin verwehren.

Apple wider­spricht Monopol-Vorwürfen

Apple wider­spricht der Aussage, der Konzern nehme mit seinem eigenen Bezahl­dienst eine Mono­pol­stel­lung ein. Man arbeite allein in Europa mit mehr als 2500 Kredit­insti­tuten zusammen, die ihren Kunden Apple Pay anbieten. Zudem seien konkur­rie­rende Bezahl-Anwen­dungen auch ohne Zugriff auf den NFC-Chip des iPhone beliebt. Als Alter­native zur NFC-Nutzung bietet sich beispiels­weise das Einscannen eines QR-Codes an.

Welche Unter­nehmen neben PayPal hinter der Beschwerde gegen Apple stehen, ist nicht bekannt. Denkbar wäre, dass beispiels­weise Google seinen mobilen Bezahl­dienst künftig auch für iPhone-Besitzer anbieten will. Auch Samsung Pay wäre ein poten­zieller Kandidat für iOS, zumal der korea­nische Hersteller auch Zubehör wie Head­sets für iPhones anbietet.

Kredit­insti­tute wie die Spar­kassen, die ursprüng­lich eigene Bezahl-Apps für iPhone-Besitzer anbieten, sind mitt­ler­weile bei Apple Pay an Bord. Vorteil für die Kunden: Mobile Zahlungen sind neben dem iPhone auch mit der Apple Watch möglich. Smart­wat­ches bleiben von den Bezahl-Apps, die Banken als Alter­native zu Google Pay auf der Android-Platt­form anbieten, weit­gehend unbe­rück­sich­tigt. Neben Googles Bezahl­dienst kann aber auch Samsung Pay auf der Uhr genutzt werden.