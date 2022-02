"Halo": Sky zeigt Paramount+-Blockbuster zum US-Start

"Halo" startet in Deutschland bei Sky

Foto: Paramount+ Mit "Halo" geht im März bei Para­mount+ ein regel­rechtes Science-Fiction-Feuer­werk in Serie. Im ersten Trailer liefert der US-Medi­enkon­zern ViacomCBS bereits einen Vorge­schmack, der beim Publikum hohe Erwar­tungen schöpft. Viele Markt­beob­achter erwar­teten, dass "Halo" gleich­zeitig auch den Deutsch­land­start von Para­mount+ markiert. Doch dem scheint nicht so, wie auch die Kollegen vom Medi­enportal dwdl.de in Erfah­rung brachten. Demnach läuft die Serie hier­zulande zunächst bei Sky. Das muss aber aus verschie­denen Gründen nicht viel bedeuten.

Part­ner­schaft von Comcast und ViacomCBS

"Halo" startet in Deutschland bei Sky

Foto: Paramount+ Grund­sätz­lich arbeiten Comcast und ViacomCBS in verschie­denen euro­päi­schen Märkten zusammen und verschmelzen teil­weise zu einer neuen Marke. So startet außer­halb der Sky-Kern­märkte Deutsch­land/Öster­reich, Italien und Groß­bri­tan­nien ein gemein­sames Strea­ming-Joint Venture unter der Marke "SkyShowtime". In diesen vor allem osteu­ropäi­schen Ländern wird Para­mount+ dann eben­falls nicht als eigen­stän­diger Strea­ming-Dienst an den Start gehen.

Auch Show­time-Serien bei Sky

Dennoch wirft der späte Start von Para­mount+ in Deutsch­land aber immer noch einige Fragen auf, denn auch die Star Trek-Serie "Disco­very" läuft nicht wie erwartet bei Para­mount+, sondern zunächst bei werbe­finan­zierten ViacomCBS-Streamer Pluto TV. Und auch andere Star Trek-Serien wie "Picard" finden sich zumin­dest aktuell noch im Katalog von Amazon Prime Video. Es drängt sich also die Vermu­tung auf, dass die aktu­elle Entwick­lung mit lizenz­recht­lichen Fragen zu tun hat.

Derzeit laufen auch Show­time-Serien aus dem Hause ViacomCBS bei Sky. Zu nennen wäre hier insbe­son­dere die beson­ders erfolg­reiche Drama-Serie "Billions" mit Home­land-Star Damian Lewis. Dass Sky diese aller­dings nicht vor einem Start von Para­mount+ aus dem Programm nimmt, erscheint nach­voll­ziehbar. Dennoch wäre zu erwarten gewesen, dass es bei einem kurz­fris­tigen Launch von Para­mount+ zumin­dest einige Verschie­bungen am bestehenden Sky-Katalog gibt.

Für Sky-Kunden ändert sich zunächst nichts, sie haben in ihrem bestehenden Abo vorab Zugriff auf bestimmte Para­mount- und Show­time-Inhalte. Anders sieht es jedoch für Zuschauer aus, die ausschließ­lich Para­mount+ abon­nieren wollten. Sie müssen sich also voraus­sicht­lich noch länger gedulden oder vorab zu einem Sky Enter­tain­ment-Ticket greifen. Das erscheint auf den ersten Blick ärger­lich, dennoch dürften sich die Preise zwischen beiden Abos nicht sonder­lich unter­scheiden.

Lohnt sich das Einzelabo?

Sky-Abon­nenten sollten in jedem Falle genau nach­rechnen, ob sich ein Stand Alone-Abo von Para­mount+ für sie über­haupt lohnt. Entscheidet man sich nämlich für das Film & Serie-Ticket, liegt man künftig zusammen mit Para­mount+ und Peacock sowie allen bestehenden Sky-Inhalten bei voraus­sicht­lich unter 15 Euro. Das ist schon ein ziem­lich gutes Angebot, denn bei Para­mount+ als Einzel­buchung muss man wahr­schein­lich auch mit einem Monats­preis von rund zehn Euro rechnen.

Somit gäbe es dann für fünf Euro mehr ein deut­lich umfang­rei­cheres Angebot an Filmen, Serien und Doku­men­tationen. Sport ist dabei nicht mit einge­rechnet, aber auf diesen wird man auch bei Para­mount+ verzichten müssen. Zudem bleibt auch nach wie vor offen, ob Para­mount+ über­haupt mit dem glei­chen Katalog wie in den USA in Deutsch­land startet. Zumin­dest bei Peacock von Comcast hat sich gezeigt, dass dies nicht zwangs­läufig der Fall sein muss.

Para­mount+ Deutsch­land: Was wird aus Show­time-Inhalten?