Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland

Para­mount+ geht am 8. Dezember 2022 in Deutsch­land an den Start. Für Sky-Cinema-Kunden ist der Strea­ming-Dienst ohne Mehr­kosten im Abo enthalten.

Bereits seit Juni ist es ange­kün­digt, jetzt steht das genaue Start­datum fest: Para­mount+ geht am 8. Dezember 2022 in Deutsch­land an den Start. Parallel ist der Strea­ming-Dienst des US-Film­stu­dios dann auch in Öster­reich und der Schweiz erhält­lich.

Block­buster zum Start

Direkt zum Start verspricht Para­mount+ seinen künf­tigen Abon­nenten zahl­reiche High­lights: Darunter sind die Block­buster "Top Gun: Mave­rick", "Star Trek: Strange New Worlds", "Yellows­tone", "1883" und das deut­sche Original "Der Scheich", das ab 22. Dezember 2022 auf der neuen Platt­form verfügbar ist. Paramount+ startet am 8. Dezember

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Speziell für Kinder hat Para­mount+ zudem den Streifen "Paw Patrol: Der Kino­film" in seinem Port­folio, parallel dazu gibt es die entspre­chende Serie mit exklu­siven, neuen Episoden der neunten Staffel. Hinzu kommen zahl­reiche Origi­nals der bekannten Fernseh-Marken und Studios wie CBS, Comedy Central, MTV, Nickel­odeon, Para­mount Pictures und Show­time wie "Halo" oder "Sponge Bob".

Das kostet Para­mount+

Etwas mickrig erscheint die kosten­lose Test­phase von Para­mount+, ledig­lich eine Woche lang können poten­zielle Abon­nenten den neuen Strea­ming-Dienst auspro­bieren. Wer sich für ein monat­liches Abo entscheidet, zahlt 7,99 Euro monat­lich oder 79,99 Euro im Jahresabo.

Auf der Sonnen­seite sind die Abon­nenten von Sky Cinema: Diese erhalten Para­mount+ ohne Mehr­kosten hinzu. Verfügbar ist der Strea­ming-Dienst Browser-basiert auf paramountplus.de sowie auf mobilen Geräten und unter­stützten Connected-TV-Geräten wie Smart-TVs oder Strea­ming-Sticks per App auf allen gängigen Platt­formen wie Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chro­mecast oder Roku.

Allge­mein ist der US-Medienkon­zern Para­mount derzeit stark in Bewe­gung.