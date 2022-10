Große Ziele: Paramount+ will Abos bis 2024 verdoppeln

Der Ende des Jahres auch hier­zulande verfüg­bare Strea­ming-Dienst Para­mount+ hat große Ziele. So will man bis 2024 eine Anzahl von 100 Millionen Abon­nenten errei­chen und sich unter den Top fünf der Video-Strea­ming-Anbieter befinden. Die US-ameri­kani­sche Platt­form möchte sich auf eine Stufe mit Netflix, Prime Video, Disney+ und HBO Max hieven. Durch „ikoni­sche und bahn­bre­chende Premi­umin­halte“ von Show­time soll Para­mount+ noch attrak­tiver werden. Besagtes TV-Netz­werk hat unter anderem Hits wie „Dexter“, „Weeds“ und „Yello­wja­ckets“ im Port­folio. Para­mount+ selbst bietet Zugriff auf die haus­eigenen Filme und Serien.

Aufstei­gender Strea­ming-Service mit großen Ambi­tionen

Paramount+ hat große Pläne

Paramount CNBC berichtet über die Zukunfts­pläne von Para­mount Global. Die Unter­hal­tungs­firma hatte seiner­seits am Donnerstag einen Perso­nal­wechsel ange­kün­digt. David Nevins, aktu­eller CEO der Sparte für Eigen­krea­tionen bei Para­mount+ und CEO von Show­times Networks, nimmt Ende des Jahres seinen Hut. Damit gehen neue Stra­tegien rund um die Verschmel­zung der Strea­ming-Platt­form und des TV-Netz­werks einher. Mit der Umstruk­turie­rung soll sich Show­time vom unab­hän­gigen Fern­seh­angebot zum Bestand­teil von Para­mount+ wandeln.

Das Angebot an Filmen und Serien dürfte dadurch noch üppiger ausfallen. Hoffent­lich gilt das auch für Europa. Es bleibt abzu­warten, wie umfang­reich die digi­tale Video­thek bei uns in Deutsch­land ausfällt. In Groß­bri­tan­nien und Irland ist Para­mount+ schon gestartet und bietet dort im Vergleich zu Nord­ame­rika siebenmal weniger Filme und dreimal weniger Serien. Anschei­nend ist man sich dem Erfolg aber sicher, schließ­lich soll die Anzahl der Abon­nenten bis 2024 von derzeit 44,3 Millionen auf 100 Millionen steigen. Das Unter­nehmen wähnt sich bald in einer Liga mit den großen Playern wie Netflix und Disney+.

Es ist noch ein weiter Weg bis zum Strea­ming-Olymp

Mit 220 Millionen Abon­nenten ist Netflix aktuell der Video-Strea­ming-Dienst mit den meisten Nutzern. Dahinter folgt Amazon Prime mit rund 200 Millionen. Aller­dings sollte beachtet werden, dass nicht alle Prime-Kunden auch Prime Video in Anspruch nehmen. Disney+ kommt bereits auf 152 Millionen Mitglied­schaften. Anschlie­ßend folgt HBO Max mit 77 Millionen. Letzt­genannter Anbieter verab­schiedet sich im Sommer 2023 und wird in das Schwester-Portal Disco­very+ inte­griert. Para­mount+ ist also etwas abge­schlagen. Zumin­dest könnte der Service an Apple TV+ vorbei­gezogen sein. Diese Platt­form wird auf 40 Millionen Abon­nenten geschätzt.

