Glasfaser Bautzen: Bund der Steuerzahler übt Kritik

Wir haben über das Glas­faser­pro­jekt im Land­kreis Bautzen (Sachsen) berichtet, das unter der Feder­füh­rung der Telekom ausge­baut wurde. Nach der allge­meinen Begeis­terung über das schnelle Internet kam bald Kritik, weil einige Straßen und Bereiche aufgrund einer fehler­haften Daten­lage nicht ausge­baut wurden. Dann gibt es Bereiche, die bereits mit Kabel-TV eines Anbie­ters ausge­baut sind. Sie können deswegen keine Glas­faser­för­derung bekommen können, weil die Richt­linien vorsehen, dass bereits aktive Anbieter, die eine gewisse Mindest­geschwin­dig­keit bieten, nicht benach­tei­ligt werden sollen. Viele Kunden sehen das aber anders und würden viel­leicht lieber Glas­faser nehmen, statt des vorhan­denen Internet via TV-Kabel.

Steu­erzahler-Bund pran­gert Pannen an

Der Bund der Steuerzahler kritisiert vermeidbare Mehrkosten und fehlerhafte Planung beim Glasfaserausbau im Kreis Bautzen.

Foto: Picture-Alliance / dpa Nun meldet sich der Bund der Steu­erzahler in Sachsen zu Wort und pran­gert diverse Pannen beim Breit­band­ausbau im Kreis Bautzen an. Der Land­kreis Bautzen habe viele Millionen Euro für den Breit­band­ausbau ausge­geben, aber bei der Planung nach Ansicht des Vereins Bund der Steu­erzahler "auf veral­tete Karten" gesetzt. Die Folge: Tausende Adressen wurden nicht berück­sich­tigt und müssen mit immensen Mehr­kosten nach­träg­lich ange­schlossen werden Das kriti­siert der Verein in seinem gestern vorge­stellten "Schwarz­buch". So habe auf das erste, 105 Millionen Euro teure Ausbau­pro­jekt ein zweites Projekt mit einem Volumen von 83,3 Millionen Euro aufge­legt werden müssen. Das Gros davon seien jeweils Förder­mittel von Bund und Land.

Der Steu­erzah­ler­bund wirft dem Land­kreis erheb­liche Fehl­pla­nungen vor. So seien Äcker und Wiesen als Bedarfs­flä­chen ausge­wiesen, einige Wohn­gebiete aber lücken­haft berück­sich­tigt worden. Den Angaben nach erhielt etwa in Stei­nigt­wolms­dorf ein Garten- und Wochen­end­haus­gebiet Anschluss ans schnelle Internet, obwohl dort nicht dauer­haft gewohnt werden darf und somit die Förder­fähig­keit eigent­lich nicht gegeben war. Dagegen seien inner­orts Grund­stücke schlicht vergessen worden, hieß es.

14.000 Euro pro Anschluss

Der Verein rechnet vor: Im ersten Projekt kostete der Anschluss pro Adresse im Schnitt rund 2500 Euro, in dem durch Planungs­fehler notwendig gewor­denen zweiten Ausbau­pro­jekt seien es dann rund 14.000 Euro pro Adresse. "Die Mehr­kosten von 11.500 Euro pro Adresse im neuen Projekt wären bei ordnungs­gemäßer Planung zumin­dest teil­weise vermeidbar gewesen", heißt es im Schwarz­buch.

Bund ist Schuld?

Der Land­kreis weist die Kritik von sich und zeigt auf den Bund. Nach dessen Förder­regu­larien gelte ein Gebiet erst als mit Breit­band unter­ver­sorgt, wenn mindes­tens 95 Prozent der Haus­anschlüsse unter 30 Megabit pro Sekunde anliegen haben. Dazu kämen nicht umge­setzte Ausbau­pro­jekte und fehler­hafte Meldungen zu anlie­genden Band­breiten durch die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen.

Man habe das Problem früh erkannt und nach­gesteuert, sagte Birgit Weber, Beigeord­nete des Land­kreises. Die Höhe der entstan­denen Mehr­kosten ist den Angaben des Land­kreises nach nicht genau zu bezif­fern. Den Planungs­büros müssten zudem Fehler nach­gewiesen werden, um sie in Regress nehmen zu können. Das sei in der "hoch­kom­plexen Gemenge­lage" nicht möglich.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der Versuch der Bundes­regie­rung, allen Betei­ligten nur Gutes zu tun, kann im Detail durchaus schief gehen. Viel­leicht wäre es besser gewesen, Förder-Gebiete flächen­deckend mit neuester Technik auszu­bauen und dabei die dort bereits aktiven Anbieter mit einzu­beziehen. Jetzt sind die Kunden sauer, weil sie zu viel Daten­rate haben, um geför­dert werden, aber zu wenig nutz­bare Band­breite oder weil sie dem vorhan­denen oder mögli­chen Anbieter aufgrund schlechter Erfah­rungen oder Hören­sagen anderer Kunden nicht über den Weg trauen. Viel­leicht fehlen dem vorhan­denen Anbieter auch die Mittel, selbst auf Glas­faser hoch­zurüsten, weil er sich mehr schlecht als recht von seinen vorhan­denen Kunden ernähren kann. Wird er von anderen Anbie­tern über­baut, kann er im Prinzip seinen Laden zusperren, so oder so keine schöne Situa­tion.

Ande­rer­seits ist im konkreten Falle der Land­kreis Bautzen zu loben, dass sie hart­näckig blieben und einen Ausbau des Land­kreises ange­stoßen und voran­gebracht haben. Sonst gäbe es dort vermut­lich bis heute nicht mehr als 1000 oder 2000 kBit/s - oder nicht mal das.

