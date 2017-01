Schnäppchen-Check: DECT-Telefon mit zwei Mobilteilen

Panasonic TKX-TG6522 Bei Kaufland im Angebot Bei Kaufland ist ab heute ein schnurloses DECT-Telefon von Panasonic im Angebot. Dabei handelt es sich um das Panasonic KX-TG6522 für 39,99 Euro. Das Duo-Telefon kommt inklusive eines Anrufbeant­worters mit einer Aufnahmezeit von etwa 20 Minuten. Wir haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell bei anderen Händlern online günstiger verfügbar ist oder ob Kaufland bereits das preiswerteste Angebot im Sortiment hat.

Ein kurzer Preis-Vergleich macht deutlich, dass es sich beim Panasonic KX-TG6522 um kein Schnäppchen handelt. So gehen die Preise für das Modell online bei 38 Euro (inklusive Versandkosten) los. So lassen sich immerhin zwei Euro sparen, wenn man das DECT-Gerät nicht in einer Filiale von Kaufland erwirbt.

Weitere Eckdaten zum Panasonic KX-TG6522

Zu den weiteren Ausstattungs­merkmalen des Panasonic KX-TG6522 gehört ein Telefonbuch, in dem sich bis zu 100 Einträge abspeichern lassen. Zudem ist in der Anruferliste Platz für bis zu 50 Einträge. Ein Eco-Modus sowie Clear-Sound-Technologie sind ebenfalls an Bord. Das Display des Panasonic KX-TG6522 misst 1,8 Zoll (4,6 Zentimeter) in der Diagonale und ist beleuchtet. Die Steuerung des Modells erfolgt dabei über eine 4-Wege-Bedienung.

Laut Hersteller soll der NiMH-Akku eine Standbyzeit von bis zu 170 Stunden, eine Sprechzeit von bis zu 18 Stunden sowie eine Ladezeit von etwa sieben Stunden haben. Zu der Grundausstattung des Panasonic KX-TG6522 gehören auch polyphone Klingelton-Melodien sowie eine Freisprechfunktion. Jedes Mobilteil misst 48 mal 160 mal 33 Millimeter bei einem Gewicht von 130 Gramm. Die Basis kommt mit den Maßen 146 mal 83 mal 89 Millimeter und wiegt 180 Gramm.

Mehr zum DECT-Standard und was sich dahinter verbirgt, lesen Sie in unserem ausführlichen Ratgeber zum Thema digitale Schnurlos-Telefonie.