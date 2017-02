Panasonic KX-TG6521 bei Kaufland im Angebot Update 7. Februar 2017: Bei Kaufland ist ab dem 9. Februar wieder das Panasonic KX-TG6521 im Sortiment. Das Modell kostet rund 25 Euro. Bereits vor etwa einem Jahr hatte Kaufland das Schnurlos-Telefon angeboten. An dem Preis hat sich im Vergleich zu dem Betrag im vergangen Jahr bei Kaufland nichts getan. Interessanterweise zeigt ein kurzer Preis-Vergleich, dass das Kaufland-Angebot dieses Mal ein Schnäppchen ist. So ist das gleiche Gerät bei den Online-Händlern ab rund 29 Euro (inklusive Versandkosten) verfügbar. Damit kann der Interessent immerhin 4 Euro sparen.Update Ende

Kaufland bietet in der Woche vom 2. März (Montag) bis zum 7. März (Samstag) das Panasonic KX-TG6521 angeblich günstiger an. Dabei handelt es sich um ein schnurloses DECT-Telefon, das 24,99 Euro kosten soll (die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro). Wir haben im Folgenden kurz verglichen, ob es sich bei dem Kaufland-Angebot um ein Schnäppchen handelt oder nicht.

Werfen wir einen kurzen Blick in Online-Handel, dann wird deutlich, dass es sich bei dem Kaufland-Angebot um kein Schnäppchen handelt. So ist das DECT-Telefon von Panasonic online ab 24,90 Euro (inklusive Versandkosten) zu haben.

Diese Funktionen bietet das DECT-Telefon von Panasonic

Das 1,8-Zoll-Display (4,57 Zentimeter in der Diagonale) und die Tastatur des Panasonic KX-TG652 sind beleuchtet. Das Panasonic-Gerät besteht aus einer Basis, die sich an der Wand montieren lässt sowie einem Mobilteil. Auf dem Mobilteil ist in der Mitte eine silberfarbene Vier-Wege-Navigationstaste erkennbar, die ohne Hintergrundbeleuchtung kommt.

Der integrierte Anrufbeantworter bietet eine Aufnahmezeit von 20 Minuten. Zudem kann der Nutzer auf dem Panasonic KX-TG6521 genau 100 Telefon-Kontakte eintragen. Auf der Anruferliste sind 50 Einträge möglich. Während die Basis mit den Maßen 14,6 mal 8,9 mal 8,3 Zentimeter und einem Gewicht von 180 Gramm kommt, bringt das Mobilteil ein Gewicht von 130 Gramm auf die Waage und misst 4,8 mal 3,3 mal 16 Zentimeter. Die zwei AAA-NiMH-Batterien sollen im Standby bis zu 170 Stunden und bei dauerhaften Gesprächen bis zu 1 080 Minuten durchhalten - die Ladezeit der Akkus ist mit etwa sieben Stunden angegeben.

Mehr zum DECT-Standard und was sich dahinter verbirgt, lesen Sie in unserem ausführlichen Ratgeber zum Thema digitale Schnurlos-Telefonie.