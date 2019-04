Neues Audio-System von Panasonic mit DAB+ und Bluetooth

Panasonic erweitert sein Portfolio an Audiogeräten um ein modernes HiFi-System. Das CD-Tischradio RX-D70BT kommt im Mai in den Handel. Wir beschreiben die Features.

Neues HiFi-System von Panasonic Mit dem RX-D70BT will Hersteller Panasonic sein Portfolio an Audiogeräten für den DAB+-Empfang weiter ausbauen. Das kompakte System, das optisch an die Bose Wave-Serie erinnert, bietet aber noch mehr als nur digitalen Radioempfang: Vielfältige Musikquellen vom CD-Spieler bis zur Bluetooth-Schnittstelle machen das D70BT zu einem kompakten All-in-One-System.

Neben den digitalen Programmen empfängt das neue Digitalradio auch die gewohnten UKW-Sender der Region. Insgesamt stehen für DAB+ und UKW jeweils 30 Speicherplätze zur Verfügung. Für den Direktzugriff auf zehn Lieblingssender sind Favoritentasten vorhanden.

Begleitende Zusatzinformationen zum eingeschalteten Programm zeigt das Dot Matrix-Textdisplay des RX-D70BT an. Leider besitzt das Gerät kein Farbdisplay, sodass der Kunde auf Slideshows verzichten muss. Im Standby-Modus haben Nutzer dafür die Uhrzeit im Blick.

Per Fingertipp zum Bluetooth-Speaker

Per Fingertipp verwandelt sich das kompakte RX-D70BT zudem in einen Bluetooth Stereo-Lautsprecher für Smartphones und Tablets. Portable Musikplayer und andere Peripheriegeräte finden am AUX-Eingang Anschluss. Über den frontseitigen USB-Eingang lassen sich zudem umfangreiche Musiksammlungen vom USB-Speicher wiedergeben und Mobilgeräte laden. Für das Abspielen von CDs ist ein Player in die Geräteoberseite integriert. Was fehlt, ist eine Verbindung zu Streaming-Diensten wie Spotify, die bei anderen Geräten dieser Klasse inzwischen Standard ist.

Für den Sound sorgen zwei 8-cm-Breitbandlautsprecher, die laut Panasonic-Angaben einen ausgewogenen Stereoklang liefern. Für persönliche Klangvorlieben gibt es eine Loudness-Taste ("BASS"). Darüber hinaus stehen fünf Equalizer-Einstellungen für das Klangtuning zur Verfügung: Flat, Heavy, Soft, Clear und Vocal.

Modernes Design mit Retro-Anklängen

Mit kompakten 310 mal 128 mal 205 mm (Breite mal Höhe mal Tiefe) findet das Panasonic RX-D70BT an vielen Orten Platz. Sein horizontales Design mit gerippter Front erinnert laut Hersteller an Vintage-Radios der 1960er und 1970er Jahre.

Das RX-D70BT lässt sich nicht nur zu Hause am Stromnetz betreiben, sondern dank Batteriebetrieb und integriertem Griff auch unterwegs. Sechs Batterien (R20/LR20) liefern laut Panasonic die Energie für bis zu fünf Stunden Musik nonstop. Wer seine Lieblingssender ganz für sich allein genießen möchte, kann den integrierten Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) nutzen. Abgerundet wird die Ausstattung durch eine Weckfunktion (mit Wochentagwahl) sowie einen Einschlaf- und Play-Timer. Dabei sind neben dem Start-/Stopp-Zeitpunkt auch die Musikquelle und die Lautstärke programmierbar.

Das Panasonic Digitalradio RX-D70BT ist ab Mai 2019 für rund 140 Euro erhältlich.

