Mini-Smartphone Palm Pepito kommt nach Deutschland

Das neue Palm-Smartphone ist offiziell und es trägt den schlichten Namen Palm. Es handelt sich bei diesem Mobilgerät um eines der kleinsten verfügbaren Android-Handys. Bedingt durch die Bildschirmdiagonale von nur 3,3 Zoll wirkt es gegen die aktuellen 5-bis-7-Zoll-Modelle wie ein Zwerg. Die Spezifikationen des Winzlings lesen sich durchaus ordentlich, es gibt etwa eine HD-Auflösung, einen Snapdragon-435-Chipsatz, USB Typ C und einen Staub- und Wasserschutz. Leider wird das Palm ab November vorerst nur in den USA angeboten, Hersteller TCL erwägt jedoch eine globale Einführung.

Palm kehrt als Mini-Handy zurück



Die Vorderseite des Palm Die Vorderseite des Palm

Palm Pepito Datenblatt

Verfügbarkeit

[ Neuvorstellung ]

] Bilder

Gerücht



Palm neben dem Galaxy Note 9 Palm neben dem Galaxy Note 9

Verizon hat die Exklusivrechte

Vor einem Jahrzehnt waren Smartphones mit einer Anzeige im 3-Zoll-Bereich noch eher die Regel als die Ausnahme, heutzutage findet man ein solches Modell kaum noch vor. Der chinesische Hersteller TCL scheint eine Marktlücke bei diesem Umstand zu wittern und schickt sein Palm ins Rennen. Das Einsteiger-Smartphone verfügt über ein 3,3 Zoll großes Display mit 1280 mal 720 Pixel, die Inhalte werden vom Chipsatz Snapdragon 435 (Octa-Core-Prozessor) berechnet, dem 3 GB RAM zur Seite stehen.Die fest installierten 32 GB an Flash sind zwar ganz ordentlich, eine Erweiterbarkeit via microSD gibt es allerdings nicht. Hinsichtlich der Kamera-Ausstattung bietet das Palm 12 Megapixel hinten und 8 Megapixel vorn. Die Akkukapazität mutet mit 800 mAh zunächst niedrig an, könnte jedoch bei einem solch kleinen Bildschirm ausreichend sein. USB Typ C und ein Schutz nach IP68 sind gern gesehene Features. Als OS kommt Android 8.1 zum Einsatz.



Die Rückseite des Palm Die Rückseite des Palm

Der US-amerikanische Netzbetreiber Verizon wird das Palm ab November exklusiv in den Vereinigten Staaten vermarkten. Die Kunden können das Smartphone für einmalig 350 US-Dollar erwerben, außerdem muss eine Monatsgebühr in Höhe von 10 US-Dollar entrichtet werden, um vom Mobilfunknetz Gebrauch zu machen. TCL sieht das Palm eher als ein Begleit-Handy anstatt als ein vollwertiges Smartphone an. Hauptsächlich sollen Anwender ihr bestehendes Smartphone, ob mit Android oder iOS, mit dem Telefon verbinden, um es wie eine Art Smartwatch zu nutzen. Wir wurden durch CNET auf die Vorstellung des Palm aufmerksam. Details zum neuen Mini-Smartphone finden Sie auf der Seite von Palm.