DHL, Hermes & Co.: Mit Apps Weihnachtspakete verfolgen

Übersicht Paketdienst-Apps und DHL

In Deutschland kämpfen seit vielen Jahren diverse Paketdienstleister darum, dem Platzhirsch DHL Marktanteile abzujagen. Das Logistik-Wesen ist dabei komplett digitalisiert und vernetzt - dies hat für den Kunden den Vorteil, dass er viele Dienstleistungen online buchen und den Weg seiner Sendung mitverfolgen kann - beispielsweise beim Warten auf die online bestellten Weihnachtsgeschenke.

Durch die starke Verbreitung von Smartphones und Tablets verlegen die Paket-Dienstleister ihre Services vermehrt auf Mobilgeräte. Ein Großteil der Paket-Logistiker bietet dafür Apps für iOS und Android an. In unserer Übersicht stellen wir die Apps der wichtigsten in Deutschland tätigen Paketdienstleister vor und verraten, was der Kunde per App erledigen kann.

Zur nächsten App gelangen Sie jeweils mit einem Klick auf das Bild.