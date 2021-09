Packstation: Pakete jetzt mit Post-DHL-App abholen

Pack­sta­tions-Nutzer mögen sich schon einmal gefragt haben, weshalb sie noch eine Kunden­karte haben und warum Abhol­codes in der DHL-App auftau­chen, aber auch per Mail kommen. Jetzt ändert sich die Paket-Abho­lung.

Ohne Kundenkarte: Paketabholung an der Packstation per App

Bild: Deutsche Post DHL Group

Vom 9. September an könne die Post-und-DHL-App neue, scan­bare QR-Codes zum Öffnen von Pack­sta­tion ausgeben, wie das Unter­nehmen mitteilt. Diese sollen sicherer sein als die bishe­rigen vier­stel­ligen Abhol­codes, weil sie in kurzen Abständen inner­halb der App neu erzeugt werden.

Alte Kunden­karte wird nicht mehr benö­tigt

Die Kunden­karte mit der Post­nummer werde künftig nicht mehr zum Abholen benö­tigt. Und auch der zusätz­liche Versand der bishe­rigen vier­stel­ligen Abhol­codes per Mail für Bestands­kunden entfalle nach einer Über­gangs­phase, so die Post weiter.

Damit das neue Verfahren, das nur für selbst an eine Pack­sta­tion adres­sierte Sendungen gilt, funk­tio­niert, muss die voll­ständig "Post & DHL" genannte App für Android oder iOS in der aktu­ellsten Version instal­liert sein. Als nächstes muss das Mobil­gerät einmalig inner­halb der App akti­viert werden. Wie genau das funk­tio­niert, erklärt die Post auf einer Info-Seite.

Haus­adres­sierte Pakete, die in eine Pack­sta­tion umge­leitet wurden, können den Angaben zufolge weiterhin mit der Benach­rich­tigungs­karte aus dem Brief­kasten abge­holt werden. Auch der Versand von Paketen über Pack­sta­tionen bleibt unver­ändert. Die Post weist darauf hin, dass sich die Bereit­stel­lung der benö­tigten, neuesten App-Version je nach genutztem App-Store um einige Tage verzö­gern kann.

Die Post hat in diesem Jahr auch ihren E-Mail-Benach­rich­tigungs­dienst für DHL-Pakete über­arbeitet. Kunden werden bundes­weit in Echt­zeit darüber infor­miert, wenn ein Paket abhol­bereit in einer Filiale liegt.