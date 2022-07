Tanken per App: 8 Cent pro Liter Sprit sparen

Seit einiger Zeit besteht die Möglich­keit, zumin­dest an einigen Tank­stellen die Rech­nung per App zu bezahlen. Verschie­dene Anwen­dungen buhlen um die Gunst poten­zieller Kunden. Vorteil für die Nutzer ist unter anderem die Möglich­keit, die Tank­rech­nung direkt an der Zapf­säule bezahlen zu können und den Weg zum Tank­wart - mögli­cher­weise inklu­sive Warte­zeit an der Kasse - zu sparen.

Die Pace Tele­matics GmbH führt mit ihrer Pace Drive App immer wieder Aktionen durch, mit denen Inter­essenten beim Tanken gegen­über dem Normal­preis sparen können. Aktuell läuft ein neues Angebot. Bis zum 31. August haben Kunden die Möglich­keit, 8 Cent pro Liter Kraft­stoff zu sparen. Das Angebot gilt für maximal fünf Tank­vor­gänge im Akti­ons­zeit­raum und maximal 100 Liter je Tank­vor­gang.

Giropay wird voraus­gesetzt

Neue Pace-Drive-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pace.car Voraus­set­zung für die Teil­nahme an der Aktion ist, dass "teil­neh­mende Tank­stellen" genutzt werden, und in der App der Gutschein­code "roadtrip" einge­geben wird. Die Tank­stellen werden in der App ange­zeigt und mit einem Symbol gekenn­zeichnet. Als Zahlungs­methode muss in der App Giropay ausge­wählt werden. Der Rabatt von 8 Cent pro Liter wird nicht direkt ange­zeigt, direkt nach dem Tank­vor­gang aber vom Rech­nungs­betrag abge­zogen.

Pace Drive zeigt zum Vergleich auch die Sprit­preise aller anderen Tank­stellen in der Umge­bung des eigenen Aufent­halts­orts an. Die Betriebe, bei denen der 8-Cent-Rabatt gilt, werden farb­lich gekenn­zeichnet. Inter­essenten können auf Wunsch aus der App heraus Google Maps oder Apple Maps öffnen und sich so zur ausge­wählten Tank­stelle navi­gieren lassen.

Weiterer Rabatt bei Freund­schafts­wer­bung

Weitere Rabatte winken, wenn Pace-Drive-Nutzer Neukunden werben. Der Werbende erhält drei Monate ab Werbungs­datum einen Preis­nach­lass von 5 Cent pro Liter. Der gleiche Rabatt gilt für den Neukunden für bis zu sechs Monate ab Annahme der Einla­dung und bis zu einer maxi­malen Anzahl von 200 getankten Litern.

Dabei spielt es - anders als bei der 8-Cent-Aktion - keine Rolle, welche Zahlungs­raten zum Beglei­chen der Tank­rech­nung genutzt werden.

Anders als die meisten anderen Benzin­preis- und Tank-Apps funk­tio­niert Pace Drive auch mit der Smart­watch.