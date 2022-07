Tankrechnung per App bezahlen: 8 Cent pro Liter sparen

Seit dem 1. Juni gilt der Tankra­batt an Deutsch­lands Tank­stellen. Doch der Preis­nach­lass, der sich aus der bis zum 31. August befris­teten Senkung der Ener­gie­steuer auf Kraft­stoffe ergibt, kommt in vielen Fällen nicht in vollem Umfang bei den Kunden an. Jetzt besteht im Rahmen einer Aktion die Möglich­keit, weitere 8 Cent pro Liter Kraft­stoff beim Tanken zu sparen. Die Bezah­lung erfolgt dabei per App auf dem Smart­phone oder der Smart­watch.

Das Angebot gilt für die Nutzung der Pace Drive App zur Bezah­lung der Tank­rech­nung. Aller­dings wird der Rabatt nur einge­räumt, wenn Giropay als Zahlungs­methode verwendet wird. Darüber hinaus ist - anders als bei der zuletzt durch­geführten Aktion des glei­chen Anbie­ters - eine Anmel­dung erfor­der­lich. Das geschieht durch Eingabe des Rabatt­codes "giropay22" im Menü Einstel­lungen - Coupons der App.

Navi­gation zur nächsten Tank­stelle

Neue Rabattaktion bei der Pace Drive App

Quelle: pace.car/de/drive Nach Eingabe des Codes wird die Teil­nahme an der Aktion in der App bestä­tigt. Der Rabatt wird nur an teil­neh­menden Tank­stellen einge­räumt. In der Pace Drive App lassen sich die Tank­stellen in der Umge­bung auf einer Karte anzeigen, bei denen die Zahlung mit dem Smart­phone oder der Smart­watch möglich ist. Auch die Navi­gation vom aktu­ellen Aufent­haltsort zur jewei­ligen Tank­stelle ist möglich. Dazu wird Google Maps oder (für iPhone-Nutzer) Apple Maps geöffnet.

Die Pace Drive App bietet keine native Navi­gations-Funk­tion. Wer sich direkt zur Zapf­säule lotsen lassen möchte, muss demnach eine der genannten Karten-Anwen­dungen nutzen. Vorteil: Google Maps und Apple Maps können auch über Android Auto bzw. Apple CarPlay genutzt werden. Das ist für Benzin­preis-Apps derzeit noch nicht der Fall.

Diese Bedin­gungen sind zu beachten

Der Tankra­batt wird für bis zu fünf Tank­vor­gänge mit jeweils maximal 100 Litern Kraft­stoff einge­räumt. Zudem gilt das Angebot nur, "solange das Kontin­gent ausreicht", wie es in den Teil­nah­mebe­din­gungen zur Aktion heißt. Zudem sei das Angebot nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kombi­nierbar. Ausnahme sei die Freund­schafts­werbe-Aktion in der Pace Drive App. Eben­falls zu beachten ist, dass die Aktion nur bis zum 22. Juli läuft.

