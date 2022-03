Pace Drive App: Beim Tanken 8 Cent pro Liter sparen

Mit der Pace Drive App haben Auto­fahrer die Möglich­keit, ihre Tank­rech­nung an "teil­neh­menden Tank­stellen" direkt an der Zapf­säule zu bezahlen. Das funk­tio­niert mit dem Smart­phone und auch mit vielen Smart­wat­ches. Den Weg zum Tank­wart können sich Kunden sparen, wenn sie die Anwen­dung instal­lieren, eine Bezahl­methode einrichten und eine Tank­stelle nutzen, die die Zahlung per App akzep­tiert.

Jetzt hat die hinter dem Angebot stehende Pace Tele­matics GmbH eine Aktion gestartet, mit der Auto­fahrer beim Tanken Geld sparen können. Ein Preis­nach­lass von 8 Cent pro Liter Kraft­stoff ist im Rahmen einer noch bis zum 19. April laufenden Aktion möglich. Für maximal fünf Tank­vor­gänge im Akti­ons­zeit­raum gilt das Angebot. Darüber hinaus gilt die Aktion für höchs­tens 100 Liter pro Tank­vor­gang. Tankrechnung mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen

Foto: Pace Telematics GmbH Teil­neh­mende Tank­stellen werden in der Pace Drive App gekenn­zeichnet. Der Rabatt wird am Ende des Tank­vor­gangs ange­zeigt und nur der redu­zierte Preis wird berechnet. Wer das Angebot wahr­nehmen möchte, muss aller­dings die Zahlungsart giropay/paydi­rekt einrichten und damit die Tank­vor­gänge bezahlen. Für Zahlungen beispiels­weise mit Apple Pay, PayPal oder Kredit­karte gilt der Preis­nach­lass nicht.

Tank-Rabatt auch im Ausland

Wie die detail­lierten Teil­nah­mebe­din­gungen verraten, die in der Pace Drive App zu finden sind, werden die Rabatte nur einge­räumt, "solange das Kontin­gent ausreicht". Zudem ist der Preis­nach­lass nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kombi­nierbar. Ausge­nommen davon ist die Freund­schafts­werbe-Aktion in der Pace Drive App. Eine Baraus­zah­lung des Rabatts ist nicht möglich.

Neben Deutsch­land gilt der Rabatt auch in anderen EU-Ländern, in denen Tank­stellen die Pace Pay genannte Zahlungs­methode direkt an der Zapf­säule akzep­tieren. Inter­essenten sollten bedenken, dass bei der Nutzung der App mobile Daten­dienste genutzt werden. Dabei werden nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion aber nur geringe Daten­mengen über­tragen. Mit der Aktion spricht die Pace Tele­matics GmbH Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen an.

In einem Ratgeber haben wir die wich­tigsten Benzin­preis-Apps vorge­stellt.