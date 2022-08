OnePlus 10 Pro: OxygenOS 13 läuft als offene Beta an

Die Ziffer 13 bringt dem OnePlus 10 Pro Glück, denn ab sofort steht für dieses Smart­phone OxygenOS 13 als offene Beta­ver­sion bereit. Unter der neuen Benut­zer­ober­fläche werkelt Googles aktu­ellstes Betriebs­system Android 13. Wie gehabt besitzt eine solch frühe Soft­ware noch zahl­reiche Kinder­krank­heiten. Diese betreffen unter anderem die Kame­rafunk­tionen, außerdem kann es in spezi­ellen Fällen zu Bild­stö­rungen kommen. Verbes­serungen bringt OxygenOS 13 beispiels­weise bei der Bedie­nung, der Perso­nali­sie­rung, der Sicher­heit, der Perfor­mance und dem Gaming.

OxygenOS 13: Open Beta 1 für OnePlus 10 Pro

OxygenOS 13 auf dem OnePlus 10 Pro

vvaibhavv via OnePlus-Forum

Wer ein OnePlus 10 Pro sein Eigen nennt, kann in ausge­wählten Regionen ab sofort am offenen Beta­pro­gramm von OxygenOS 13 teil­nehmen. Wie der Hersteller in seinem Forum verkündet, beginnt die Test­phase zunächst in Nord­ame­rika und Indien. Doch schon in naher Zukunft soll Europa folgen. Aufgrund leicht abwei­chender Features der Soft­ware in den unter­schied­lichen Gebieten konnte das Unter­nehmen die Soft­ware nicht zeit­gleich global veröf­fent­lichen. Eine Voraus­set­zung für das Aufspielen der Vorab­ver­sion ist die neueste Fassung von OxygenOS 12 (A.15).

Wie gehabt liefert OnePlus ausführ­liche Beschrei­bungen zum Instal­lieren des Updates nebst Down­load­links in seiner Commu­nity. Hierfür sind Englisch­kennt­nisse erfor­der­lich. Der Hersteller weist darauf hin, dass die Nutzung der Beta­ver­sion von OxygenOS 13 für das OnePlus 10 Pro auf eigene Gefahr geschieht. Sie sei nicht so stabil wie die offi­ziellen OTA-Updates.

OxygenOS 13: Probleme und Features

Neue Benachrichtigungsleiste von OxygenOS 13

vvaibhavv via OnePlus-Forum Aufgrund der bekannten (und unbe­kannten) Bugs sind Vorab­ver­sionen kaum für den Alltags­ein­satz geeignet. Das Proto­koll, welches die Syste­mak­tivi­täten aufzeichnet und Fehler entlarvt, ist eben­falls problem­behaftet in OxygenOS 13 Open Beta 1. So funk­tio­niert dieses Feature nicht mehr, wenn man nach dem Klick auf „Proto­koll erfassen“ bei der System-Klon-Funk­tion die Sprache ändert. Zuerst soll die Sprache geän­dert und erst dann die Proto­koll­funk­tion genutzt werden. Außerdem kann ein Pixel abnormal bei einer Blue­tooth-Verbin­dung erscheinen. Ein einfrie­render Bild­schirm während der Video­auf­zeich­nung ist ein weiteres, mögli­ches Ärgernis.

Zu den Vorzügen von OxygenOS 13 Open Beta 1 für das OnePlus 10 Pro zählen opti­mierte Anima­tionen, vergrö­ßerte Ordner für den Start­bild­schirm, ein verbes­sertes Always-on-Display, verbes­serte Audio­effekte und ein auto­mati­scher Pixel­filter für Chat-Screen­shots. Letzt­genanntes Feature macht Profil­bilder und Namen in WhatsApp und Co. unkennt­lich. Mit dem Advanced Encryp­tion Stan­dard (AES) werden Dateien im privaten Safe effek­tiver geschützt. Gamer freuen sich indes über stabi­lere Bild­wie­der­hol­raten und eine ange­passte Balance zwischen Perfor­mance und Ener­gie­ver­brauch durch HyperBoost GPA 4.0.

