Aussichtspunkt 2.0: Vernetzter Schrank zieht Touristen an

In Otter­berg (Land­kreis Kaisers­lau­tern) stießen wir auf eine pfif­fige Idee zur Stei­gerung des Tourismus. Wanderer können sich an Aussichts­punkten mit Getränken, Internet via Frei­funk und Strom für den Handy-Akku versorgen.