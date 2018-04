Das sind die LTE-Tarife von otelo

Stand: 11. April 2018. Preise in Euro

1) Dieser Tarif wird nur im stationären Fachhandel erhältlich sein.

2) In der monatlichen Grundgebühr sind die Kosten für die Highspeed-Option in Höhe von 5 Euro enthalten. Nur mit gebuchter Highspeed-Option ist LTE mit bis zu 50 MBit/s im Downstream nutzbar.

3) Das Inklusiv-Volumen dieses Tarifs wird durch Online-Aktionen auf insgesamt 5 GB erhöht. Bei Abschluss im stationären Fachhandel gelten die 2 GB Inklusiv-Volumen.