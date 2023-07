otelo: Bis zu 40 GB und WLAN Call auf Nachfrage

otelo startet Geburtstagsaktion

otelo feiert seinen zehnten Geburtstag als Mobil­funk-Discounter und hat aus diesem Anlass auch eine Tarif-Aktion ange­kün­digt. Kunden, die sich ab 3. August für die Allnet-Flat Go der Voda­fone-Marke entscheiden, bekommen für 14,99 Euro monat­liche Grund­gebühr neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze monat­lich 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Derzeit sind jeweils 7 GB High­speed-Surf­volumen inklu­sive.

Die Allnet-Flat Classic für 19,99 Euro im Monat bietet im Rahmen der Aktion in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 30 GB High­speed-Surf­volumen. Derzeit sind jeweils 20 GB enthalten. Wer die Allnet-Flat Max wählt, bekommt im Rahmen der Aktion monat­lich 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Aktuell sind im Tarif jeden Monat 30 GB Inklu­siv­volumen enthalten.

Wer einen Fest­netz- bzw. Internet-Vertrag von Voda­fone nutzt und mit dem otelo-Tarif verknüpft bekommt die LTE-100-Option für bis zu 100 MBit/s im Down­stream ohne Aufpreis (regulär monat­lich 5 Euro). Zudem erhalten die Kunden im Rahmen der Kombi in der Allnet-Flat Go 1 GB, in der Allnet-Flat Classic 5 GB und in der Allnet-Flat Max 10 GB mehr Surf­volumen pro Monat.

Hard­ware-Aktion ab 10. August

Screenshot: teltarif.de, Quelle: otelo.de Ab 10. August soll es außerdem Ange­bote in Verbin­dung mit den Google-Smart­phones Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel 7a geben. Das Google Pixel 7 und Pixel 7a kosten monat­lich 10 Euro Zuschlag, beim Pixel 7 Pro beträgt der Zuschlag 20 Euro. Dazu kommen einma­lige Kosten, die vom gewählten Tarif abhängig sind.

Der Einmal­betrag für das Pixel 7a beträgt in Verbin­dung mit der Allnet-Flat Go 99 Euro, in den beiden höher­wer­tigen Tarifen 1 Euro. Beim Pixel 7 sind es zusammen mit der Allnet-Flat Go 239 Euro, in den höher­wer­tigen Tarifen 1 Euro. Beim Pixel 7 Pro mit Allnet-Flat Go 319 Euro, mit den anderen Tarifen 1 Euro.

WLAN Call auf Nach­frage

Leser machten uns ferner darauf aufmerksam, dass otelo-Kunden auf Nach­frage für die Nutzung von WLAN Call frei­geschaltet werden. Die Voda­fone-Pres­sestelle bestä­tigte diese Praxis. Eine Frei­schal­tung für alle Kunden sei aber nicht vorge­sehen. Viel­mehr handele es sich um ein Angebot für Nutzer, die beispiels­weise schlechten nativen Mobil­funk­emp­fang inner­halb von Gebäuden haben. Diese können über WiFi Calling dennoch mit dem Handy tele­fonieren.

