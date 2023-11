100-GB-Depot bei otelo

Screenshot: teltarif.de, Quelle: otelo.de Die Voda­fone-Zweit­marke otelo hat ihre Black-Week-Aktion gestartet. Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer, die bis zum 29. November einen Vertrag abschließen oder verlän­gern, erhalten einmalig und ohne Aufpreis 100 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Das Angebot gilt für die Allnet-Flat Go, Classic und Max und für den Vertrags­abschluss über die otelo-Webseite oder die Bestell-Hotline.

Der Voda­fone-Discounter bezeichnet die 100 GB Bonus als "Depot". Dieses steht für bis zu 24 Monate zur Verfü­gung und kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Kunde sein zum Vertrag regulär gehö­rendes Kontin­gent für die mobile Internet-Nutzung verbraucht hat. Anstelle einer Dros­selung der Surf­geschwin­dig­keit surft der Kunde dann über den Bonus - bis zum Beginn des nächsten Abrech­nungs­zeit­raums oder bis die 100 GB eben­falls verbraucht sind.

Bis zu 30 GB pro Monat

Screenshot: teltarif.de, Quelle: otelo.de otelo bietet darüber hinaus in allen drei Allnet-Flat­rate-Tarifen monat­lich mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Wer sich für die Allnet-Flat Go zum Monats­preis von 14,99 Euro entscheidet, bekommt derzeit 7 GB anstelle der norma­ler­weise zum Tarif gehö­renden 3 GB Daten­volumen pro Monat. In der Allnet-Flat Classic für monat­lich 19,99 Euro sind jeweils 20 GB statt 5 GB enthalten. Kunden, die die Allnet-Flat Max für 29,99 Euro im Monat währen, bekommen 30 GB statt 8 GB.

Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 39,99 Euro berechnet otelo derzeit nur 9,99 Euro Anschluss­gebühren. Kunden, die ihre bishe­rige Rufnummer zur Voda­fone-Discount­marke mitnehmen, erhalten einen Bonus über 10 Euro. Stan­dard­mäßig stehen bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Für monat­lich 5 Euro kann das LTE-100-Speed-Upgrade auf bis zu 100 MBit/s gebucht werden. Eben­falls 5 Euro pro Monat kostet die 5G-Option.

Kombi-Vorteil für Fest­netz­kunden von Voda­fone

Wer einen Fest­netz­anschluss von Voda­fone mit einem Mobil­funk­anschluss von otelo verknüpft, profi­tiert von einem Kombi-Vorteil. Zum einen ist die LTE-100-Option inklu­sive, zum anderen bekommen die Kunden einen monat­lichen Daten-Bonus. Dieser beträgt bei der Allnet-Flat Go jeweils 1 GB, in der Allnet-Flat Classic 5 GB und in der Allnet-Flat Max 10 GB.

