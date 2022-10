Ostbelgien bekommt deutschsprachigen DAB+-Mux

In der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft in Ostbel­gien soll noch in diesem Jahr ein neuer DAB+-Multi­plex starten. Auch deut­sche Veran­stalter könnten hier mitwirken.

Vor kurzem wurde bekannt, dass sich ein Sender­netz in Ostbel­gien mit Stand­orten in der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft (DG) für das Digi­tal­radio DAB+ in der tech­nischen Koor­dinie­rung befindet. Jetzt stehen weitere Details fest: Laut einem Bericht von radiovisie.be soll ein Bouquet mit deutsch­spra­chigen Programmen noch in diesem Jahr starten. Am vergan­genen Dienstag hat die Regie­rung der DG für das Vorhaben grünes Licht gegeben.

Start viel­leicht schon im November

100'5 Das Hitradio bald über DAB+

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Mögli­cher­weise schon Ende November sollen die beiden stärksten Sender des Netzes, das im Kanal 8A verbreitet werden soll, in Betrieb gehen. Die beiden Anlagen in Raeren-Peter­gens­feld und in Amel bei Sankt Vith decken den größten Teil der DG ab. Drei weitere Füll­sender in Recht, Burg Reuland und Eupen könnten 2023 folgen, sollte die Abde­ckung nicht ausrei­chend sein. Das Ensemble dürfte auch in Teilen von West­deutsch­land empfangbar sein, etwa in der West­eifel oder dem Groß­raum Aachen.

Die Programm­bele­gung ist laut radiovisie.be noch offen. Speku­liert wird darauf, dass der öffent­lich-recht­liche Belgi­sche Rund­funk (BRF) mit seinen Programmen BRF1 und BRF2 defi­nitiv dabei ist. Beide Programme werden schon über drei Regio­nal­muxe in der Wallonie via DAB+ ausge­strahlt, sind jedoch in der DG selbst noch nicht überall zu hören. Auch der Privat­sender 100'5 Das Hitradio gelte für den Mux als gesetzt.

Machen auch deut­sche Privat­radios mit?

Neben weiteren lokalen Sendern und fran­zösi­schen Programmen des RTBF werden auch Privat­radios aus Deutsch­land als Kandi­daten gehan­delt. So werden Programme wie Rock Antenne, Klassik Radio und bald auch sunshine live bereits in Öster­reich oder der Schweiz digital-terres­trisch ausge­strahlt und könnten nach Ostbel­gien expan­dieren. Auch Privat­radios aus NRW könnten den Mux berei­chern.

