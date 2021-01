Ortel Mobile: Prepaid-Aufladung per WhatsApp und PayPal

Außer über Guthaben-Voucher und per Telefon lässt sich das Prepaid-Guthaben bei Ortel Mobile nun auch per WhatsApp und PayPal aufladen. Wir erläu­tern, wie es funk­tio­niert.

Ortel Mobile ist ein Prepaid-Discounter für Menschen mit Migra­tions­hin­ter­grund. Der Ethno-Discounter, der güns­tigere Tele­fonate ins Ausland ermög­lichen möchte, unter­stützte für das Aufladen des Prepaid-Gutha­bens bislang die klas­sischen Wege, die man von einem Prepaid-Anbieter kennt. Wie so oft ist es aber nicht immer ganz einfach, neues Guthaben aufzu­laden, beispiels­weise im Ausland.

Mit neuen Aufla­dever­fahren wird nun auch der Bezahl­vor­gang bei Ortel Mobile etwas "moderner". Inzwi­schen unter­stützt der Prepaid-Discounter im Telefónica-Netz nämlich das Aufladen per WhatsApp und die Direkt­auf­ladung per PayPal.

So funk­tio­niert das Aufladen per WhatsApp

WhatsApp-Aufladung bei Ortel Mobile

Bild: Ortel Mobile GmbH Ortel Mobile verkündet heute, man habe erkannt, dass ein Bedarf an zusätz­lichen bequemen, digi­talen Aufla­depro­zessen bei den Kunden besteht. Da viele Kunden ohnehin WhatsApp nutzen, hat Ortel Mobile ein Auflade-Proze­dere über WhatsApp kreiert. Da der Messenger hier­zulande noch kein eigenes Bezahl­ver­fahren anbietet, erfolgt die Bezah­lung selbst dann über PayPal, Kredit­karte oder Sofort­über­wei­sung.

Auf der "anderen Seite" sitzt bei WhatsApp dann aller­dings kein echter Mitar­beiter von Ortel Mobile, sondern ein Chatbot. Ortel-Mobile-Kunden können somit über die Nummer des mobilen Aufla­deser­vice (015777-954955) in WhatsApp eine Unter­hal­tung mit dem Chatbot starten, indem sie "Hallo" in diesem Kanal schreiben. Der Bot schlägt dann von sich aus eine Reihe von Beträgen (in Euro) vor, die der Nutzer aufladen kann.

Anschlie­ßend wird dem Nutzer ein Link zuge­sandt. Über diesen gelangt der Kunde auf eine Webseite, auf der er die gewünschte Zahlungs­methode wählen und den Kauf abschließen kann. Nach der Veri­fizie­rung der Zahlung folgt eine Bestä­tigung, und das Guthaben soll dem Prepaid-Konto dann sofort gutge­schrieben werden. Die digi­tale Aufla­deop­tion sei voll­ständig konform mit den strengen euro­päi­schen Daten­schutz­bestim­mungen, sagt Ortel Mobile.

PayPal: Jetzt Direkt­auf­ladung

Neue PayPal-Direktaufladung bei Ortel Mobile

Bild: Ortel Mobile GmbH PayPal war als reine Bezahl­methode natür­lich schon länger bei Ortel Mobile verfügbar, nun bietet der Provider aber auch die Direkt­auf­ladung per PayPal. Hierzu gibt es auch eine spezi­elle Webseite zur Aufla­dung. Auch hier muss der Nutzer die betref­fende Rufnummer sowie den Betrag eingeben und dann den Kauf abschließen.

Partner der neuen digi­talen Services sind Alpha­comm und Mi-Pay. Alpha­comm ist ein bekannter Dienst­leister zahl­rei­cher Prepaid-Anbieter. Mi-Pay ist ein Bera­tungs­unter­nehmen und Anbieter von Top-up-Lösungen in Europa mit Nieder­las­sungen in Rotterdam und London. Die bishe­rigen Aufla­dever­fahren wie Guthaben-Code, digi­tale PayPal-Gutscheine, Ortel-Mobile-App und Telefon bleiben natür­lich erhalten.

