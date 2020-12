Ortel Mobile: 90 GB LTE für 29,99 Euro

Ortel Mobile: DSL-Ersatztarif jetzt mit 90 GB

Bild: Ortel Mobile GmbH Im Sommer 2018 hat Ortel Mobile als Mobil­funk-Discounter für güns­tige Auslands­tele­fonie-Tarife ein neues Produkt einge­führt: Internet für Zuhause besteht aus einem statio­nären LTE-Router mit LTE-Daten­tarif, der daheim als DSL-Alter­native betrieben werden kann.

Seiner­zeit star­tete der Tarif mit 40 GB Daten­volumen für vier Wochen, einer Maxi­mal­geschwin­dig­keit von 21,6 MBit/s im Tele­fonica-Netz und Prepaid-Abrech­nung. Zwischen­zeit­lich war das Daten­volumen schon einmal auf 60 GB erhöht worden. Ortel Mobile: DSL-Ersatztarif jetzt mit 90 GB

Bild: Ortel Mobile GmbH

Tarif-Ände­rung: Freud und Leid

Preis­lich hat sich seit dem Start des Tarifs nichts geän­dert: Er kostet nach wie vor 29,99 Euro für 28 Tage. Für den statio­nären LTE-Router mit inte­grierter eSIM werden noch­mals einmalig 39,99 Euro berechnet.

Ohne offi­zielle Infor­mation hat Ortel Mobile nun zwei Verän­derungen an diesem Tarif vorge­nommen - eine gute und eine schlechte. Zuerst die gute Nach­richt: Das Daten­volumen wurde noch­mals kräftig ange­hoben und beträgt jetzt 90 GB statt 60 GB für vier Wochen. Nun folgt aber die schlechte Nach­richt: Gleich­zeitig hat Ortel Mobile ohne ersicht­lichen Grund die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit von 21,6 MBit/s auf nur noch 15 MBit/s abge­senkt. Damit sinkt die Maxi­mal­geschwin­dig­keit unter den Wert eines DSL-Einstei­ger­tarifs mit 16 MBit/s.

Der Upstream ist mit maximal 8,6 MBit/s gleich geblieben. Abge­rechnet wird weiterhin in 100-kB-Schritten. Das Angebot ist nach wie vor nur in Deutsch­land nutzbar. EU-Roaming wird ebenso wenig unter­stützt wie mobile Tele­fonie. Wer über den Anschluss tele­fonieren will, muss einen Messenger verwenden oder per VoIP tele­fonieren.

Eine Batterie hat der Router nicht, für die Nutzung des Geräts ist ein Strom­anschluss notwendig. Aber auch tarif­lich ist die Anwen­dung laut den AGB auf eine statio­näre Nutzung beschränkt, eine mobile Nutzung ist ausge­schlossen.

Zum Start war das "Internet für Zuhause"-Angebot über­wie­gend über statio­näre Händler erhält­lich, inzwi­schen ist es auch im Online-Shop von Ortel Mobile bestellbar. Für 30 Euro gibts aber inzwi­schen auch schon eine mobil nutz­bare unli­mitierte Daten­flat mit LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit im o2-Netz.

