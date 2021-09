Ortel Mobile: Kostenloses Extra-Datenvolumen

Jubiläums-Aktion bei Ortel Mobile

Der Ethno-Discounter Ortel Mobile feiert seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die Telefónica-Marke eine Aktion gestartet, mit der sich Neu- und Bestands­kunden zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang sichern können. Wie viel Extra-Volumen der Inter­essent bekommt, ist abhängig von der gebuchten Tarif-Option und davon, wann er sich für den Bonus entscheidet. Inner­halb des Akti­ons­zeit­raums, der ab sofort und bis zum 15. Dezember läuft, kann das zusätz­liche Daten­volumen nämlich in jedem Abrech­nungs­zeit­raum neu gebucht werden.

Voraus­set­zung zur Teil­nahme an der Aktion ist die SIM-Karte von Ortel Mobile, die zum Preis von 9,95 Euro gekauft werden kann, sowie die Buchung, Verlän­gerung oder Reak­tivie­rung einer Option. Kunden, die sich für Smart World S, die Allnet Flat S, die Internet Flat S oder M entscheiden, können über die App während des Akti­ons­zeit­raums in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB kosten­loses Extra-Surf­volumen buchen.

Jeweils 5 GB zusätz­liches Daten­volumen gibt es in Verbin­dung mit Smart World L, Smart World XL, Allnet Flat M, Allnet Flat L, Internet Flat L, Internet Flat XL, World Flat und Ves Vostok.

Sogar jeweils 15 GB Bonus gibt es für Kunden, die die Optionen Smart World XXL bzw. Internet Flat XXL buchen.

Das zusätz­liche Daten­volumen kann nicht im Inter­national Roaming verwendet werden. Das gilt auch für Länder, in denen ansonsten der regu­lierte EU-Tarif greift. Abseits dessen gelten nach Angaben des Discoun­ters die Bedin­gungen der ursprüng­lich gebuchten Option. Das Bonus-Volumen muss für jeden Abrech­nungs­zeit­raum einzeln akti­viert werden. Damit will Ortel Mobile offenbar Kunden auch dazu bewegen, die App des Discoun­ters zu instal­lieren und zu nutzen. Diese ist in zehn Spra­chen nutzbar und ermög­licht die Admi­nis­tra­tion des Tarifs.

Ursprung von Ortel Mobile in den Nieder­landen

Ortel Mobile wurde ursprüng­lich in den Nieder­landen gegründet. Danach star­tete die Marke in Belgien. 2006 war der Discounter erst­mals auf dem deut­schen Markt verfügbar. Damals wie heute will das Unter­nehmen sich vor allem mit güns­tigen Auslands­gesprä­chen von seinen Mitbe­wer­bern im Prepaid-Segment abheben.

Mit der Erfin­dung der modernen Smart­phones hat sich der Mobil­funk-Markt seit dem Start von Ortel Mobile schritt­weise verän­dert. Auch die Ziel­gruppe des Discoun­ters wollte plötz­lich nicht nur günstig tele­fonieren, sondern mit dem Mobil­telefon auch Daten­dienste nutzen. So führte der Discounter - wie auch seine Mitbe­werber - Daten-Optionen ein. Heute sind Smart­phone-Tarife, bei denen neben der Tele­fonie Inklu­siv­leis­tungen für den Daten­ver­kehr enthalten sind, Stan­dard.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich auf teltarif.de. Damit können Sie ein Angebot ermit­teln, das Ihren Nutzungs­gewohn­heiten am nächsten kommt.