Österreich: Formel 1 gibt es weiter im Free-TV

Während die Deut­schen ab 2021 in die (Pay-TV)-Röhre schauen müssen, gibt es die Formel 1 in Öster­reich auch weiter im frei empfang­baren Fern­sehen. Der ORF und Servus TV über­tragen die Rennen

Der ORF und ServusTV übertragen die Formel 1 im Free-TV

Graphik: ORF Wer in Deutsch­land die Rennen der Formel 1 ab 2021 sehen möchte, benö­tigt nach aktu­ellem Stand ein Abo mit dem Pay-TV-Sender Sky. Unsere Nach­barn in Öster­reich haben es da besser: Alle Rennen sind weiter im Free-TV zu sehen und der öffent­lich-recht­liche ORF und der Privat­sender ServusTV teilen sich sogar die Rennen.

Die neue Verein­ba­rung der beiden Sender gilt bis 2023. Wer welches Rennen zeigt, wollen die beiden Partner vor Saison­start entschieden. Ausnahme ist der Öster­reich-Grand-Prix, den sogar beide Sender über­tragen. Rech­te­inhaber ist ServusTV, der ORF erwirbt eine Subli­zenz.

Nicht in Deutsch­land zu sehen

Graphik: ORF Deut­sche Zuschauer haben davon recht wenig. Zwar wird das Programm von ServusTV auch in Deutsch­land per Satellit, Kabel und Internet über­tragen, in der deut­schen Vari­ante wird aller­dings zu den Zeiten, wo in Öster­reich Sport-Events wie Fußball oder die Formel 1 laufen, ein Alter­na­tiv­pro­gramm ausge­strahlt. Die öster­rei­chi­sche Vari­ante über Satellit ist bei Sport­über­tra­gungen verschlüs­selt und kann nur von Öster­rei­chern mit entspre­chender Karte deco­diert werden.

Auch die Programme des ORF sind in Deutsch­land über Satellit und Internet vorwie­gend nur verschlüs­selt zu sehen. Ledig­lich in Grenz­nähe gibt es den ORF über Antenne (DVB-T2). Die Live-Streams des ORF und von ServusTV Öster­reich sind auch in Deutsch­land über das Internet zu empfangen, aller­dings funk­tio­niert das nur über eine VPN-Verbin­dung. Dabei wird die Internet-Verbin­dung kurz­zeitig über einen öster­rei­chi­schen Server umge­leitet. Regulär sorgt ein Geoblo­cking dafür, dass Zuschauer keinen Zugriff auf die Streams haben.

In Deutsch­land wandert die Formel 1 ins Pay-TV ab

In Deutsch­land gab RTL vor Kurzem bekannt, sich nach 30 Jahren aus der Formel 1 zurück­zu­ziehen. Nach aktu­ellem Stand soll die Königs­klasse des Motor­sports ab 2021 exklusiv bei Sky zu sehen sein. Zwar hat der Pay-TV-Sender ange­kün­digt, auch seinen frei empfang­baren Kanal Sky Sport News HD in die Über­tra­gungen einzu­binden, das dürfte dann aber eher die Ausnahme sein denn die Regel. Ob Sky wie ServusTV in Öster­reich einem Free-TV-Sender eine Subli­zenz erteilt, ist nach aktu­ellem Stand eher unwahr­schein­lich.