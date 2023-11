Down Under ist down: Millionen Australier ohne Internet

In Austra­lien hat ein Total­aus­fall beim zweit­größten Mobil­funk­anbieter Optus die Telefon- und Inter­net­ver­bin­dungen von mehr als zehn Millionen Menschen lahm­gelegt. Seit den frühen Morgen­stunden (Orts­zeit) hätten die Kunden im ganzen Land weder Anrufe tätigen noch online gehen können, berich­teten austra­lische Medien heute. Nach einem Bericht des Senders 9News handelt es sich um den größten Tele­kom­muni­kati­ons­aus­fall in der Geschichte des Landes. In einer am Mittag veröf­fent­lichten Mittei­lung des Konzerns hieß es, es werde voraus­sicht­lich Stunden dauern, bis das Netz­werk wieder­her­gestellt sei. Großer Netzausfall in Australien

picture alliance/dpa/AAP "Die gute Nach­richt ist, dass wir einen Weg zur Wieder­her­stel­lung des gesamten Netz­werks gefunden haben", sagte Optus-Geschäfts­füh­rerin Kelly Bayer Rosmarin. Dies könne aber nur schritt­weise erfolgen und werde einige Zeit dauern. Mögli­cher­weise müssten die Kunden dann ihre Geräte neu starten, hieß es. Am frühen Abend waren die Dienste Berichten zufolge weit­gehend wieder­her­gestellt - nach fast 14 Stunden.

Genaue Ursache weiterhin unklar

Was den Ausfall verur­sacht hat, war zunächst unklar. Rosmarin sprach am Nach­mittag von einem "tech­nischen Netz­werk­pro­blem". Das Unter­nehmen werde eine "gründ­liche Ursa­chen­ana­lyse" durch­führen, bevor weitere Infor­mationen veröf­fent­licht würden, sagte sie dem austra­lischen Sender ABC. Es handele sich aber um einen "sehr seltenen Vorfall". Einen Cyber-Angriff hatten die Behörden bereits zuvor ausge­schlossen.

Unter anderem waren die Tele­fon­ver­bin­dungen zu Kran­ken­häu­sern und Notdiensten unter­bro­chen. "Falls Optus-Kunden den Notdienst rufen müssen, empfehlen wir, ein Fami­lien­mit­glied oder einen Nach­barn mit einem alter­nativen Gerät zu finden", hieß es auf der Webseite. Auch kam es zu Verzö­gerungen im Trans­port­wesen und zum Ausfall mobiler Zahlungs­sys­teme.

Auf die Frage nach einer mögli­chen Entschä­digung erklärte Rosmarin, Optus werde "jetzt anfangen, darüber nach­zudenken, wie wir den Kunden für ihre Geduld danken können und wie wir sie für ihre Treue zu Optus belohnen".

Optus ist nach Telstra der zweit­größte Provider Austra­liens. Erst im vergan­genen Jahr hatte das Unter­nehmen Schlag­zeilen gemacht, als Hacker bei einem Angriff teils sensible Daten von Millionen Austra­liern erbeutet hatten.

Netz­aus­fälle bei Fest­netz, DSL und Handy sind ärger­lich - meist kosten sie Zeit, Geld und Nerven. Wir berichten nicht nur über akute Netz­aus­fälle, sondern klären auch auf, welche Rechte Sie bei einem Netz­aus­fall haben.