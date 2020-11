Offiziell erhältlich ab dem 8. November

Die Oppo Watch in 41 mm Größe feierte im Sommer ihren Markt­start in Deutsch­land. Die größere Vari­ante in 46 mm sollte im Oktober erscheinen. Bis dato gab es die smarte Uhr im Apple-Watch-Design hier­zu­lande nicht. Jetzt lässt sie sich aber über den Händler Amazon zum Preis von 399 Euro vorbe­stellen. Offi­ziell verfügbar wird das Modell mit LTE-Unter­stüt­zung laut Pres­semit­tei­lung des Herstel­lers ab dem 8. November sein. Wer die Webseite von Amazon besucht, dem wird aktuell aller­dings eine Verfüg­bar­keit ange­zeigt, die mit dem 19. November datiert ist.