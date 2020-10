Oppo beliefert die Deutsche Telekom

Oppo wird das Modell Reno4 5G über die Telekom in Europa vertreiben

Foto: Oppo / Logo: Telekom / Montage: Teltarif So langsam kommt Bewe­gung in den 5G-Markt. Der chine­sische Hersteller Oppo hat dazu mit "dem führenden Tele­kom­muni­kati­ons­betreiber in Europa", der Deut­schen Telekom, eine Part­ner­schaft geschlossen.

Start im Oktober

Dadurch werden die 5G-Smart­phones der Oppo "Reno4"-Serie ab Oktober in Deutsch­land, den Nieder­landen und Polen sowie später noch in weiteren Märkten einge­führt.

Oppo möchte damit "seine Markt­prä­senz in Europa" ausbauen. Zuständig ist der globale Verkaufs­chef Alen Wu: „Europa ist schon immer wichtig für Oppo gewesen, und Deutsch­land ist ein Schlüs­sel­markt in der euro­päi­schen Smart­phone-Branche. So haben wir auch in diesem Jahr beschlossen, unsere west­euro­päi­sche Zentrale in Düssel­dorf zu eröffnen, um unsere lokalen Akti­vitäten besser steuern zu können.

Wir bringen wert­volle 5G- und Smart­phone-Exper­tise mit und arbeiten daran, unsere Zusam­men­arbeit mit großen lokalen Netz­betrei­bern, einschließ­lich der Deut­schen Telekom, zu verstärken, um unsere welt­weit führende Smart­phone-Marke für euro­päi­sche Verbrau­cher zur ersten Wahl im 5G-Zeit­alter zu machen. Wir sind über­zeugt, dass unsere Spit­zen­geräte wie auch -dienste in Kombi­nation mit einem der besten Netze in Europa für euro­päi­sche Nutzer von beson­derem Wert sind." Oppo wird das Modell Reno4 5G über die Telekom in Europa vertreiben

Foto: Oppo / Logo: Telekom / Montage: Teltarif

Telekom will bei 5G die führende Rolle über­nehmen

Sein Verhand­lungs­partner Sean Seaton, bei der Telekom zuständig für "Group Part­nering and Devices; Tech­nology and Inno­vation" erklärt das so: „Die Deut­sche Telekom hat beim Aufbau von 5G-Netzen in Europa eine aktive Führungs­rolle über­nommen mit dem Ziel, ihren Kunden die beste Qualität und Leis­tung zu bieten.“

Tren­diges Design, schnelles Laden und natür­lich 5G

Für die Telekom waren Merk­male wie die Ultra Weit­winkel Nacht Video­kamera, ein "tren­diges" Design, Schnell­laden mit 65 Watt, 5G, sowie die ColorOS-Soft­ware (darunter läuft Android) inter­essant.

2021: 99 Prozent Zugang zum Internet

Laut dem Quar­tals­bericht 8 des European 5G Obser­vatory, werden schät­zungs­weise 99 Prozent der Haus­halte in jedem Bundes­land bis 2021 Zugang zu zuver­läs­sigen Sprach- und Daten­diensten (mit 5G) haben.

Oppo unter­stützt 5G-DSS im Telekom-Netz

Wir haben bei Oppo nach­gefragt: Alle Geräte sollen auch die 5G-DSS-Technik, welche die Telekom auf 800, 900, 1800 oder 2100 MHz einsetzt, "verstehen" können, auf 3500 MHz wird in reinem 5G-NR-NSA gefunkt. Bei DSS wird 4G und 5G parallel auf den glei­chen Frequenzen betrieben. Nicht alle Smart­phones verschie­dener Hersteller kommen damit klar.

Der Hersteller Oppo ist seit 2008 in China aktiv.