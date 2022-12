Oppo verkündet: Bis zu fünf Jahre Software-Updates

Oppo will künftig ausge­wählten Flagg­schiff-Modellen bis zu fünf Jahre Soft­ware-Updates garan­tieren.

Smart­phones - egal ob Einsteiger-, Mittel­klasse- oder Premium-Modell - sollten aktu­elle Soft­ware an Bord haben. Das schafft in der Regel nicht nur zufrie­dene Nutzer, sondern auch Sicher­heit, wenn mit dem mobilen Gerät sensible Daten verar­beitet werden sollen.

Wer ein Smart­phone kauft, dem empfehlen wir, sich vorher über die Update-Pläne eines Herstel­lers zu infor­mieren. Mitt­ler­weile gehen viele Anbieter deut­lich trans­parenter damit um, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das ergibt Sinn, schließ­lich ist es ein Entschei­dungs­faktor, wenn vor der Leerung des Geld­beu­tels Gewiss­heit darüber herrscht, ob und wie lange sich ein Hersteller um seine Geräte kümmert.

Smart­phone-Hersteller Oppo verkündet nun in seinem Pres­secenter, die Erwei­terung der Update-Richt­linie für das Betriebs­system ColorOS, das auf Oppo-Smart­phones läuft.

Oppo: Längere Updates für ausge­wählte Modelle

Aktuellstes Smartphone-Betriebssystem von Oppo ist ColorOS 13, das auf Android 13 basiert

Bild: Oppo Ausge­wählte Flagg­schiff-Modelle im Jahr 2023 sollen vier große Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates erhalten. Konkrete Modelle werden nicht genannt, vermut­lich geht es um im kommenden Jahr erwar­tete Premium-Modelle wie das Find X6, von dem bereits ein Pres­sefoto auftauchte.

Kürz­lich stellte Oppo neue falt­bare Smart­phones vor. Modelle wie das Find N2 Flip sollen auch global veröf­fent­licht werden. Sollte dieses Foldable im kommenden Jahr auch bei uns erscheinen, wird es vermut­lich von der erwei­terten Update-Richt­linie des Herstel­lers profi­tieren.

Wir haben bei Oppo nach­gefragt, ob unter Umständen auch bestehende Modelle wie das Find X5 Pro, das 2022 vorge­stellt wurde, auch von einem längeren Update-Zeit­raum profi­tieren könnte. Eine Antwort steht noch aus. Sobald wir diese erhalten haben, werden wir die News bei Bedarf updaten.

Aktu­ellstes Betriebs­system: ColorOS 13

Das Oppo-Betriebs­system ColorOS 13 wurde im August vorge­stellt. Flagg­schiffe wie das Find X5 Pro kamen bereits früh die Beta-Version von ColorOS 13 ausge­spielt. Der aktu­elle Update-Fahr­plan datiert die Rollout-Zeiten für weitere Modelle bis zum ersten Halb­jahr 2023.

Wie Oppo gehört auch Smart­phone-Hersteller OnePlus zum BBK-Elec­tro­nics-Konzern. Auch OnePlus will einem Bericht zufolge für kommende, ausge­wählte Modelle bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates liefern.

In einer Über­sicht haben wir Smart­phone-Modelle verschie­dener Hersteller zusam­men­gefasst, für die es gute Prognosen gibt, dass sie vergleichs­weise lange mit Soft­ware-Updates versorgt werden.