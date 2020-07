Oppo: Smartphones mit 125 Watt schnell aufladen

In Sachen schnelle Akku­la­dung von Smart­phones spielt Oppo ganz oben mit. Nun kündigt der chine­si­sche Hersteller eine neue Lade­tech­no­logie an. Und die hat es in sich.

Der Akku des Oppo Find X2 Pro kann mit 65 Watt aufgeladen werden

Foto: teltarif.de Der chine­si­sche Smart­phone-Hersteller Oppo ist aktuell ein Vorreiter, wenn es um schnelles Laden von Smart­phone-Akkus geht. Der Akku des aktu­ellen Flagg­schiffs Oppo Find X2 Pro unter­stützt schnelles Laden mit einer Ausgangs­leis­tung von 65 Watt.

Laut Hersteller kann mit der Schnell­la­de­tech­no­logie, die sich SuperVOOC 2.0 nennt, der 4260 mAh fassende Akku des Smart­phones in 38 Minuten schnell wieder mit Energie befüllt werden. Ein Zerti­fikat des TÜV Rhein­land bestä­tigt, dass bei dieser hohen Ausgangs­leis­tung nichts schief geht.

65 Watt bezeichnen jedoch nicht das Ende aller Aufla­de­tage, wie Oppo in einem Kurz­video über die Mikro­blog­ging-Platt­form Twitter anteasert.

Smart­phone-Akkus mit 125 Watt aufladen

Foto: teltarif.de Schnelles Laden ist sowohl im Smart­phone-Premium- als auch im Mittel­klas­se­be­reich zu einem wich­tigen Feature geworden. Leis­tungs­starke Smart­phones brau­chen Strom, und die Ener­gie­spei­cher werden immer größer. Mit der Möglich­keit, Smart­phone-Akkus mit 65 Watt schnell wieder aufladen zu können, hat der Hersteller seine Kompe­tenz in dieser Sparte bereits bewiesen. Andere Ober­klasse-Modelle - wie das Samsung Galaxy S20 Ultra (45 Watt), das Huawei P40 Pro (40 Watt) und das OnePlus 8 Pro (30 Watt) - bieten rein von der ange­ge­benen maxi­malen Ausgangs­leis­tung bisweilen weniger.

Jetzt will Oppo noch einen drauf­setzen und teasert in einem kurzen Video auf Twitter "125 Watt" an - die fast doppelte Leis­tung von SuperVOOC 2.0. Geht man von den Herstel­ler­an­gaben zur Akku­la­dung des Find X2 Pro aus, könnte eine volle Akku­la­dung durchaus in unter 20 Minuten als realis­tisch erscheinen. Neben der gigan­ti­schen Zahl wird auch der 15. Juli als Datum genannt. Es ist also nicht unwahr­schein­lich, dass Oppo über­morgen eine neue Schnell­la­de­tech­no­logie vorstellen wird.

Wann 125 Watt aller­dings zum Stan­dard werden, bleibt abzu­warten. Früheren Berichten zufolge soll zunächst im kommenden Jahr "SuperVOOC 3.0" schnelles Laden mit 80 Watt ermög­li­chen.

