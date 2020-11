Oppo Inno Day 2020: Handy mit ausziehbarem Display

Kommt das nächste Smart­phone mit verform­barem Display von Oppo? Der Hersteller veröf­fent­lichte kürz­lich ein Teaser-Poster, auf dem ein Handy zu sehen ist, dessen Anzeige sich ausziehen lässt. Oppo will einen Prototyp mit diesem roll­barem Bild­schirm am morgigen Inno Day 2020 präsen­tieren. Es handelt sich hierbei um ein Smart­phone der Gattung Rollable. Einge­rollt spart das Produkt in der Hosen­tasche Platz, ausge­rollt offen­bart sich eine größere Anzei­gefläche. Auch LG arbeitet an einem Rollable, aller­dings mit hori­zontal auszieh­barem Display, während sich Oppos Ansatz vertikal erwei­tern lässt.

Bald wird nicht nur gefaltet, sondern auch gerollt

Ausschnitt des Oppo-Rollables

Oppo Die Foldable-Ära begann vor knapp zwei Jahren mit dem Royole Flexpai und nun schickt sich eine weitere neue Produkt­kate­gorie an, frischen Wind in den Smart­phone-Markt zu bringen. Nach der zweiten Gene­ration falt­barer Mobil­geräte wie dem Galaxy Z Fold 2 5G und dem Flexpai 2 stehen die ersten Rolla­bles vor der Tür. LG deutete sein Modell während der Vorstel­lung des LG Wing an, Oppo folgt am Dienstag mit der Demons­tra­tion eines Proto­typs. Im chine­sischen Forum Weibo (via Spar­row­news) verriet der chine­sische Hersteller dieses Vorhaben. Oppo-Patent

Oppo Eine Ecke des Mobil­geräts lässt sich dank Teaser-Poster erspähen. Die Abbil­dung zeigt entweder die Ober- oder die Unter­seite des Handys samt gebo­gener Display­kante. An der linken Seite ist ein Teil des Schie­beme­cha­nismus erkennbar. Das Vorse­rien­gerät ähnelt einem vor wenigen Tagen gesich­teten Patent von Oppo (via LetsGoDigital). So ist die Philo­sophie hinter dem Smart­phone, beim Trans­port Platz zu sparen. Zu diesem Zweck lässt es sich von seinem gewohnten läng­lichen Form­faktor in eine eher quadra­tische Form zusam­men­schieben. Hierbei wird das Display über eine Rolle im Inneren verschoben.

Inno Day 2020 live verfolgen

Oppo-Teaser-Poster

Oppo Oppo hat bereits den Link zum Live-Stream seines Events geteilt. Am 17. November können Sie die Über­tra­gung um 9 Uhr morgens deut­scher Zeit verfolgen. Neben dem noch namen­losen Rollable hat der Konzern weitere Über­raschungen im Gepäck. Unter anderem dürfte eine unter dem Bild­schirm verbaute Front­kamera präsen­tiert werden. Fort­schritte beim Schnell­laden des Smart­phone-Akkus und der Mensch-Technik-Inter­aktion sind weitere poten­zielle Themen.