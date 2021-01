Smartphones & Wearables: Oppo-Angebote im Preischeck

Oppo-Angebote bei Amazon und Saturn im Check

Logos: Anbieter, Fotos: Oppo, Montage: teltarif.de Smart­phone-Hersteller Oppo bietet aktuell einige seiner Gerät­schaften güns­tiger an. Im Fokus stehen die Smart­phone-Modelle Oppo Reno4 Pro, Oppo Reno4 Z und Oppo A72 sowie die Weara­bles Oppo Watch in 46 mm und die Ohrste­cker Enco X.

Platt­formen sind die Händler Saturn und Amazon. Wir haben die Ange­bote gecheckt, ob sie sich wirk­lich lohnen, oder ob andere Händler die besagte Technik unter Umständen güns­tiger anbieten. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt.

Oppo Reno 4 Pro 5G und Reno4 Z bei Amazon

Logos: Anbieter, Fotos: Oppo, Montage: teltarif.de Für das 5G-Smart­phone Oppo Reno4 Pro veran­schlagte der Hersteller eine UVP in Höhe von 799 Euro. In unserem Test konnte das Modell unter anderem mit einer guten Akku­lauf­zeit und einem hellen Display über­zeugen. Bis zum 25. Januar bietet Online-Händler Amazon das Reno4 Pro in den Wahl­farben Blau und Schwarz jeweils zu einem redu­zierten Preis von 649 Euro an. Zusätz­lich gibt es einen Amazon-Gutschein mit Wert über fünf Euro. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich zum Stand jetzt um das aktuell güns­tigste Angebot handelt. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell rund 50 Euro mehr.

Das Reno4 Z gehört mit einer UVP von 379 Euro zu den güns­tigeren Smart­phones, die mit 5G-Support werben. Amazon bietet das Modell in den Wahl­farben Schwarz und Weiß derzeit jeweils zum Preis von 294 Euro an. Einen Amazon-Gutschein gibt es eben­falls oben­drauf. Dabei handelt es sich um einen guten Preis, weil er zu den aktuell güns­tigsten gehört. Bei anderen Händ­lern kostet das Oppo Reno 4Z teil­weise ähnlich viel.

Oppo Watch 46 mm

Das Gehäu­sede­sign der Oppo Watch in 46 mm hat unver­wech­sel­bare Ähnlich­keit mit dem der Apple Watch. Das Modell von Oppo unter­stützt LTE, weshalb das Einrichten eines eSIM-Profils möglich ist, um die Uhr unab­hängig vom sonst gekop­pelten Smart­phone bedienen zu können.

Das gebo­tene Wearable-Paket kostet nach UVP 399 Euro, Amazon offe­riert die intel­ligente Uhr derzeit zum Preis von 319 Euro. Auch dabei handelt es sich um den derzeit güns­tigsten Preis.

Oppo Enco X

"Enco X" heißen Oppos kabel­lose Ohrste­cker, die noch gar nicht so lange auf dem Markt sind. Wir hatten sie in einem Ear-on getestet und waren von dem guten Trage­kom­fort und den Noise-Cancel­ling-Fähig­keiten positiv über­rascht. Der Neupreis für das Set aus Case und zwei Steckern liegt bei 179 Euro.

Bereits im Vorbe­steller-Zeit­raum waren die Sound­lie­feranten bei Amazon schon güns­tiger zu bekommen. Jetzt werden sie im Rahmen der Aktion in den Wahl­farben Schwarz und Weiß jeweils zu einem Preis von 143 Euro ange­boten. Auch bei dem Angebot, das für die Oppo Enco X aufge­rufen wird, handelt es sich um das derzeit güns­tigste.

Oppo A72 bei Saturn

Bis zum 25. Januar gibt es die Mittel­klasse Oppo A72 beim Händler Saturn güns­tiger. Kostete das Smart­phone zum Markt­start im Sommer vergan­genen Jahres noch 249 Euro, ist es nun für 175 Euro in den Wahl­farben Schwarz und Aurora Purple zu bekommen.

Dabei handelt es sich zwar um den güns­tigsten Preis. Händler-Kollege MediaMarkt bietet das Oppo A72 aber zum glei­chen Preis an wie auch Amazon.

Oppos Ober­klasse ist das Find X2 Pro. Wenn Sie sich für das Gerät inter­essieren, können Sie Details in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

