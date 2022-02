Oppo Reno 7 Z: Großer Akku und Snapdragon-CPU?

Das Oppo Reno 7 Z ist in der Gerä­teauf­lis­tung der Geek­bench-Bench­mark-Daten­bank aufge­taucht und dort von MySmartPrice gefunden worden. Der Liste nach kommt das neue Device mit einem großen Akku und einer Snap­dragon-CPU. Zwei Technik-Daten­banken veröf­fent­lichen weitere Details.

Die Kollegen von MySmartPrice haben mal wieder ihre Fühler ausge­streckt und dabei Daten des Oppo Reno 7 Z 5G in der Geek­bench-Bench­mark-Daten­bank entdeckt. Geek­bench listet das Reno 7 Z unter der Modell­nummer CPH2343. Der Liste nach verfügt das Smart­phone über einen Octa-Core Qual­comm Snap­dragon-Chip, der den Code­namen „Holi“ trägt. Dieser arbeitet mit einer 6-plus-2-Kern-Konfi­gura­tion sowie einer Spit­zen­fre­quenz von 2,21 Giga­hertz. Als Grafik­ein­heit kommt eine Adreno 619-GPU zum Einsatz.

8 Giga­byte RAM und ein 4500-mAh-Akku

Welche Specs hat das Oppo Reno 7 Z 5G?

Bild: Rattakarn / Pixabay Schauen wir durch die CPU-Daten­banken, wird es sich hierbei wahr­schein­lich um den Snap­dragon 480+-Prozessor handeln, da dieser auf einem 8-Nm-Ferti­gungs­pro­zess basiert und ein X51 5G-Modem mitbringt. Die Bench­mark-Liste beschei­nigt dem vermeint­lichen Nach­folger des Oppo Reno 6 5G einen 8 GB großen Arbeits­spei­cher. Erfah­rungs­gemäß dürfte es jedoch so sein, dass Oppo das Device zusätz­lich auch in anderen Spei­cher­vari­anten heraus­bringt. Eine TÜV-Rhein­land-Zerti­fizie­rung gab bereits Hinweise darauf, dass das Gerät mit einem 4500-mAh-Akku ausge­stattet sein wird, der 33-W-Schnell­laden unter­stützt.

Snap­dragon 480+ oder Snap­dragon 788?

Der „The Times of India“-Technik-Ableger Gadgets Now und PhoneAqua listen das Oppo Reno 7 Z bereits mit ausführ­licheren Daten. Anders als bei Geek­bench ist das Telefon bei PhoneAqua mit einem Qual­comm Snap­dragon-788-Prozessor aufge­führt, Gadgets Now macht hierzu noch keine Angaben.

Über­ein­stim­mend ist die Ausstat­tung mit einem 8-GB-Arbeits­spei­cher, dem laut PhoneAqua wahl­weise ein 128 GB oder 256 GB großer interner Spei­cher zur Seite steht. Der dort genannte 4500-mAh-Akku ist wiederum mit den Angaben des TÜV-Rhein­land iden­tisch.

Bekommt das Reno 7 Z einen 6,5-Zoll-Screen?

Hinzu könnte ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer 1080 mal 2400 Pixel Auflö­sung (402 ppi), einem Seiten­ver­hältnis von 19,5:9 sowie einer Corning Gorilla Glass 6 geschützten Ober­fläche kommen. Als Farben werden Lumi­nous Black, Ocean Blue und Sunset Pink genannt.

PhoneAqua schreibt dem Reno 7 Z eine Quad-Kamera mit einem 60-Mega­pixel-, einem 13-Mega­pixel-, einem 8-Mega­pixel- sowie einem 2-Mega­pixel-Sensor zu. Beide Daten­banken erwarten eine Veröf­fent­lichung in Indien für Ende Dezember 2022.

Wie zuver­lässig diese Daten sind, steht derzeit noch in den Sternen, da sie letzt­end­lich auch erst dann ergänzt oder ersetzt werden, wenn die offi­zielle Frei­gabe durch Oppo erfolgt. Bleibt also nur, auf weitere Oppo Reno 7 Z-Einträge in Bench­mark-Listen, Zerti­fizie­rungs­stellen oder gar auf eine Stel­lung­nahme vom Hersteller höchst­per­sön­lich zu warten, um mehr über das neue Smart­phone zu erfahren.

Realme, die Toch­ter­gesell­schaft des chine­sischen Unter­neh­mens Oppo Elec­tro­nics, wird am 16. Februar die Pro-9-Serie vorstellen, deren Back­cover die Farbe wech­seln kann. Näheres dazu erfahren Sie in einem anderen Artikel.