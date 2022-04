Oppo Reno 7: Mittelklasse in iPhone-13-Optik ist da

Es gibt was Neues von Oppo und das heißt "Reno 7". Die chine­sische Marke spricht nach der Veröf­fent­lichung des Flagg­schiffs Find X5 Pro die Mittel­klasse an. Zum Markt­start redu­ziert sich der Preis in Form eines Early-Bird-Ange­bots. Das Gehäuse-Design ist so auffällig wie bekannt, erin­nert es doch an die flach­kan­tige Optik des iPhones 13.

Oppo verbaut im Reno 7 solide Specs und fokus­siert ein "leis­tungs­starkes Kamera-Setup für krea­tive Portraitauf­nahmen". Die wich­tigsten Details zum Oppo Reno 7, ab wann es erhält­lich ist und was es kostet, haben wir zusam­men­gefasst.

Oppo Reno 7: 33W schnelles Laden

Oppo Reno 7 in "Sunset Orange"

Auf dem uns vorlie­genden Bild­mate­rial sieht das Oppo Reno 7 hoch­wertig verar­beitet und schick aus. Das kantige Gehäuse-Design erin­nert zwei­fels­ohne an die iPhones von Apple, die Maße (159,9 mm mal 7,49 mm mal 73,2 mm) und das vergleichs­weise geringe Gewicht von 175 Gramm verspre­chen zudem ein schlankes Hand­ling. Der Akku ist mit 4500 mAh Kapa­zität dafür recht groß ausge­fallen. Schön ist die schnelle Lade­funk­tion mit 33W, ein passendes Netz­teil ist im Liefer­umfang enthalten.

Weiterhin fällt die Möglich­keit der Spei­cher­erwei­terung mit einer microSD-Karte mit Unter­stüt­zung bis zu 1 TB positiv auf. Gleich­zeitig muss nicht der Kompro­miss eines hybriden Slots hinge­nommen werden, neben dem physi­schen Spei­cher können zwei Nano-SIM-Karten parallel betrieben werden.

Beim Display des Oppo Reno 7 handelt es sich um ein AMOLED mit 6,43-Zoll-Diago­nale. Damit ist das Mittel­klasse-Oppo in etwa so groß wie das Galaxy S21 FE von Samsung. Die Display-Auflö­sung des Oppo Reno 7 ist mit FHD+ (2400 mal 1080 Pixel, 269 ppi) ange­geben, eine 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate wird unter­stützt.

Oppo Reno 7: Kein 5G

Motor ist ein Mittel­klasse-Snap­dragon 680 von Qual­comm. Der neue 5G-Mobil­funk­stan­dard wird damit nicht unter­stützt. Bemessen sind der Arbeits­spei­cher mit 8 GB und der interne Spei­cher mit 128 GB. Wich­tige Schnitt­stellen sind USB-Typ-C, Blue­tooth 5.1 und WLAN-ac. Platz wurde auch einem klas­sischen 3,5-mm-Klin­ken­anschluss für kabel­gebun­dene Kopf­hörer einge­räumt. Das Display des Oppo Reno 7 ist 6,43 Zoll groß

Bild: Oppo Herz der Drei­fach-Haupt­kamera ist ein 64-Mega­pixel-Sensor (Blende f/1.7), bis zu 10-facher Digital-Zoom sind drin. Der anfangs ange­spro­chene Hersteller-Fokus auf die Portrait-Foto­grafie soll von der 32-Mega­pixel-Selfie­kamera (Blende: f/2.4) getragen werden. Vorin­stal­liert ist Android 12 mit Oppos Inter­face ColorOS 12.1.

Oppo Reno: Preis

Das Gesamt­paket aus Ausstat­tung und Optik hinsicht­lich der Preis­gestal­tung sieht viel­ver­spre­chend aus. Die fehlende 5G-Mobil­funk­unter­stüt­zung könnte jedoch als Nach­teil gesehen werden, zwar noch nicht unbe­dingt für jeden Nutzer in der Praxis, aber doch, wenn 5G künftig für den einzelnen rele­vanter werden sollte. Die Verfüg­bar­keit ist laut Hersteller auf Amazon exklusiv beschränkt. Das Oppo Reno 7 wird ab morgen in den Wahl­farben "Sunset Orange" und "Cosmic Black" zum Preis von 329 Euro erhält­lich sein.

Bis einschließ­lich 5. Mai läuft ein Early-Bird-Angebot, zu dem es das Oppo Reno 7 zum Preis von 299 Euro zu kaufen gibt. Außerdem soll auf der Produkt­seite ein 20-Euro-Coupon ausge­wählt werden können, der im Waren­korb abge­zogen werde.

