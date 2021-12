Oppo zeigt Smartphone mit ausfahrbarem Objektiv

Oppo hat für den 14. und 15. Dezember einen "Oppo Inno Day" ange­kün­digt. Dort möchte der Smart­phone-Hersteller unter anderem neue Tech­nolo­gien vorstellen. In eine davon gibt Oppo vor dem Event nun Einblick.

In einem Teaser-Video auf Twitter zeigt Oppo ein Smart­phone mit einer "Retrac­table Camera", was so viel bedeutet wie auszieh­bare oder einfahr­bare Kamera, je nach dem aus welchem Blick­winkel man den Mecha­nismus betrachtet.

Oppo zeigt ausfahr­bares Kamera-Objektiv

Retractable Camera von Oppo

Bild: Oppo via Twitter Oppo Deutschland, Screenshot: teltarif.de Im Tweet auf dem offi­ziellen Twitter-Kanal wird ein Smart­phone mit einer neuen Kame­ratech­nologie ange­teasert. Während es bei einigen Modellen mit spezi­ellen Kame­ratech­nolo­gien vorrangig um die Selfie­kamera ging, ist Oppos Retrac­table Camera auf der Gehäu­serück­seite im Haupt­kamera-Setup posi­tio­niert. Im Teaser-Video ist zu sehen, wie das Objektiv auf der Rück­seite nach dem Öffnen der Kamera-App ausfährt. Das scheint auch in einer ange­mes­senen Geschwin­dig­keit zu funk­tio­nieren.

Zu den tech­nischen Daten wird auch etwas verraten. Neben dem Modul ist deut­lich zu sehen, dass die Retrac­table Camera über einen 1/1,56 Zoll großen Sensor mit einer Blende f/2.4 und einer Brenn­weite von 50 mm verfügt. Weiterhin wird demons­triert, dass die Kamera wider­stands­fähig gegen Wasser sein soll und vermut­lich über eine Sturz­erken­nung verfügt und auto­matisch einfährt, sollte das Smart­phone mal aus der Hand rutschen.

Oppo Find X4 Pro mit Retrac­table Camera?

Die Vermu­tung liegt nahe, dass das kommende Flagg­schiff Oppo Find X4 Pro mit dem ausfahr­baren Objektiv ausge­stattet ist. Oppo hatte im Zuge der Ankün­digung des Snap­dragon 8 Gen 1 bereits verlauten lassen, dass das kommende Flagg­schiff im ersten Quartal 2022 erscheinen soll.

Mögli­cher­weise hat das Oppo Find X4 Pro nicht nur den leis­tungs­starken Qual­comm-Prozessor an Bord, sondern auch eine Kamera mit ausfahr­barem Objektiv.

Das Oppo Find X4 Pro wird den 5G-Mobil­funk unter­stützten. In einer Über­sicht haben wir aktu­elle Smart­phone-Modelle mit 5G-Unter­stüt­zung zusam­men­gefasst.

Wir verlosen vier Google Pixel 6 Pro sowie als Haup­t­preis ein iPhone 13 Pro mit Zwei-Jahres-Ver­trag von o2 und einiges mehr. Machen Sie bei unserem Weih­nachts-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie!