Oppo R19 (Pro): Smartphone mit 10-fach-Zoom-Technologie

"F19" und "F19 Pro" - das sind die erwarteten Bezeichnungen der neuen Smartphone-Modelle des chinesischen Herstellers Oppo. Der Leaker Ice Universe schrieb vor wenigen Wochen in einem Twitter-Beitrag, dass Oppo entweder auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas oder im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona eine Technologie mit zehnfach optischem Hybrid-Zoom vorstellen wird. Da die CES seit letzten Freitag ihre Zelte abgebaut hat, bleibt nur noch der MWC, oder? Das Online-Portal MySmartPrice berichtet aktuell, dass Oppo die Zoom-Technik in seinen beiden kommenden Smartphones der F-Serie am Mittwoch, 16. Januar, auf einem Event in China vorstellen wird. Woher die Information kommt, ist nicht ganz klar, nur dass scheinbar Einladungen zu dem Event rausgegangen sind.

Indiz: Die Zahl 10

Oppo könnte am 16. Januar ein Smartphone mit zehnfach optischem Zoom präsentieren. Auf der Einladung, die MySmartPrice veröffentlicht hat, ist die Abbildung der Zahl 10 unverkennbar, genauso wie das Datum 16. Januar. Neben dem zehnfach optischen Hybrid-Zoom sollen die beiden Oppo-F19-Geräte über ein Display-Loch mit integrierter Selfiekamera sowie Qualcomms Snapdragon 675 verfügen.

Bereits auf dem MWC 2017 hatte Oppo eine 5-fach-Zoom-Technologie vorgestellt. Umgesetzt wurde das durch eine Dual-Kamera mit Weitwinkel und Teleobjektiv. Um den 10-fach-Zoom zu realisieren, könnte Oppo in die neuen F-Modelle - oder auch nur in die Pro-Version - ein Triple-Kamera-System integrieren.

Seit einer Woche ist in China das Oppo R17 Pro als Sondermodell verfügbar. Dabei handelt es sich um eine besondere Edition bei der Oppo mit dem Spieleentwickler Tencent Games kooperiert. Thematisiert wird das Multiplayer-Kampfspiel King of Glory. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

