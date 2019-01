Sonder-Edition: Oppo R17 Pro "King of Glory" vorbestellbar

Der chinesische Smartphone-Markt wird in Kürze mit einer Sonderausgabe des Oppo R17 Pro bedacht. Es trägt ein mintgrünes Gewand und soll für das Online-Multiplayer-Spiel "King of Glory" optimiert sein.

Das Oppo R17 Pro ist ab sofort in einer Sonderedition im chinesischen Online-Shop von Oppo vorbestellbar. Das Smartphone mit der Zusatz­bezeichnung "King of Glory" wird ab dem 7. Januar offiziell in China erhältlich sein. King of Glory ist ein Multiplayer-Kampfspiel und die Namenswahl für die Sonderedition bezieht sich dabei auf die Kooperation zwischen Oppo und dem Spielehersteller Tencent Games. Das Oppo R17 Pro soll dabei ein optimiertes Spieleerlebnis für King of Glory bieten, berichtet das Online-Portal Droid Shout.

Neue Technik: Fehlanzeige

Das Oppo R17 Pro King of Glory in Mintgrün. Wer davon ausgeht, dass der Smartphone-Hersteller für ein verbessertes Spieleerlebnis möglicherweise die tech­nischen Spezifikationen des Handys angepasst hat, liegt falsch. Im Vergleich zu der Standardausgabe des Oppo R17 Pro sind die bei der Sonderausgabe nämlich gleich. So verfügt die "King of Glory"-Edition über eine Speicherkonfiguration von 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher­volumen. Das 6,4 Zoll-AMOLED-Display löst nach wie vor in Full HD+ mit 2340 x 1080 Pixel auf. Ebenfalls vorhanden ist der Fingerabdrucksensor im Display, Corning Gorilla Glass 6 als Schutz und Qualcomms Snapdragon-710-Prozessor mit Adreno-616-GPU.

Oppo R17 Pro Datenblatt

Angekündigt

Video

Auch auf die Triplekamera, die in die Gehäuserückseite integriert ist, wurde nicht verzichtet. Die Selfiekamera hat einen 25 Megapixel-Sensor, der Akku fasst eine Kapazität von 3700 mAh und Android 8.1 Oreo ist als Betriebssystem vorinstalliert.

Es ist also nicht ganz klar, was ein optimiertes Spieleerlebnis ausmacht. Da Oppo von technischer Seite her zu den Standardversionen nichts draufgepackt hat, sind Anpassungen auf Softwareseite denkbar.



Oppo R17 Pro King of Glory mit Aufdruck auf dem Rahmen. Oppo R17 Pro King of Glory mit Aufdruck auf dem Rahmen.

Wirklich neu scheint nur die mintgrüne Farbvariante mit aufgedruckten King-of-Glory-Logo auf der Rückseite zu sein. Um den gesamten Rahmen auf der Rückseite sind weitere aufgedruckte Applikationen, die sich an das Spiel anlehnen, zu sehen.

Kosten wird das Oppo R17 Pro King of Glory 4299 CNY, nach aktuellem Wechselkurs sind das rund 548 Euro. Laut Angaben von Droid Shout erhalten Vorbesteller ein Fantasy-Geschenkset von Oppo. Details dazu konnten wir jedoch nicht herausfinden. Ob und wann die Spiele-Edition auch bei uns erhältlich sein wird, steht nicht fest.

Wie sich Oppo R17 Pro zum Xiaomi Mi 8 in der Explorer Edition schlägt, können Sie in einem Vergleich herausfinden.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)