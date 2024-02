Gerücht: Keine Foldables (mehr) von diesen Herstellern

Der Foldable-Markt ist hart umkämpft, da ist es nach­voll­ziehbar, wenn manche Firmen abwägen, ob sie sich über­haupt noch betei­ligen wollen. Einem Gerücht zufolge möchte BBK Elec­tro­nics und damit seine Marken Oppo, OnePlus und Vivo aus dem Geschäft der falt­baren Smart­phones aussteigen. Als Begrün­dung wird ein großer Verlust der Markt­anteile im vergan­genen Jahr genannt. Samsung führt mit Abstand im Foldable-Sektor, doch auch Huawei und Honor können Erfolge verbu­chen. Indes plant Huawei angeb­lich ein zwei­fach falt­bares Smart­phone mit 10-Zoll-Display.

Steigt BBK Elec­tro­nics aus dem Foldable-Markt aus?

Bleibt das OnePlus Open eine Eintagsfliege?

OnePlus OnePlus ist eben erst mit seinen Smart­phones nach Deutsch­land zurück­gekehrt. Deshalb können Kunden auch hier­zulande jetzt das gelun­gene Origami-Telefon OnePlus Open erstehen. Ist es aber viel­leicht nicht nur das erste, sondern zugleich auch letzte Falt-Handy der Marke? GSMArena macht auf einen Bericht der südko­rea­nischen Webseite hankyung aufmerksam. In diesem geht es um das Ende von Foldables der Hersteller Oppo, OnePlus und Vivo. Alle drei Firmen gehören zum chine­sischen Mutter­kon­zern BBK Elec­tro­nics.

Es wird ein großer Verlust von Markt­anteilen des Foldable-Segments in 2023 beklagt. Dieser Einbruch sei so stark, dass BBK zu einem noch nicht bekannten Zeit­punkt den Stecker ziehen soll. Für Fans falt­barer Smart­phones wäre das keine gute Nach­richt. Alle drei Marken haben Falter im Gepäck, die in manchen Aspekten der großen Samsung-Konkur­renz über­legen sind. Der Autor dieser Zeilen ist seit Oktober 2022 begeis­terter Nutzer des Vivo X Fold. Immerhin hat Samsung hier­zulande seit kurzem durch das Honor Magic V2 mehr Konkur­renz.

Huawei könnte bald doppelt falten

In puncto Varia­tion tritt der Foldable-Markt seit einigen Jahren auf der Stelle. Es gibt nach innen und außen falt­bare Modelle im Buch-Stil wie das Galaxy Z Fold 5 und Klapp­handys mit bieg­samer Anzeige wie das Razr 40 Ultra. Auf Rolla­bles werden wir wohl noch eine Weile warten müssen, aber immerhin könnte Huawei demnächst über­raschen. Die Webseite aus Südkorea will nämlich auch erfahren haben, dass ein zwei­fach falt­bares Smart­phone des chine­sischen Herstel­lers naht. Das Gerät hat angeb­lich ein 10-Zoll-Display und soll bis Ende Juni in den Handel kommen.

