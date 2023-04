Pause: Oppo stellt Deutschlandgeschäft nicht komplett ein

Oppo und OnePlus verschwinden womög­lich doch nicht in euro­päi­schen Gefilden. Zumin­dest hier­zulande könnte es nur eine Pause bis zu einer Über­ein­kunft mit Nokia geben.

Unter den Folgen des Patent­streits zwischen Oppo und Nokia leiden auch die Konsu­menten, jetzt will der chine­sische Hersteller sein Geschäft in Deutsch­land pausieren. Zumin­dest soll ein State­ment mit dieser Aussage veröf­fent­licht worden sein. Aufgrund der einst­wei­ligen Verfü­gung stoppe das Unter­nehmen vorüber­gehend den Verkauf in unserer Region. Man ist sich jedoch sicher, eine Eini­gung mit Nokia erzielen zu können. Schon seit geraumer Zeit dürfen Oppo und dessen Toch­ter­firma OnePlus keine Smart­phones mehr hier­zulande verkaufen.

Oppo friert angeb­lich Deutsch­land­geschäft ein

Oppo gibt sich trotz Deutschland-Pause optimistisch

Oppo Das zu BBK Elec­tro­nics gehö­rende Unter­nehmen Oppo hatte vor rund einem Drei­vier­tel­jahr einen Patent­streit gegen Nokia verloren. Seitdem ist es dem Hersteller und mit ihm verknüpften Marken unter­sagt, in Deutsch­land Smart­phones zu veräu­ßern. Über diverse Händler lassen sich dennoch weiterhin Handys des Konzerns erstehen. Dennoch ist es ein Nach­teil für Oppo, nicht selbst auf seiner Webseite entspre­chende Produkte offe­rieren und Kampa­gnen initi­ieren zu können. Durch Android Autho­rity wurden wir auf ein mögli­ches State­ment des Herstel­lers zur aktu­ellen Sach­lage aufmerksam.

Oppo und OnePlus haben ein attrak­tives Angebot

Dieses soll Andreas Floemer, Redak­teur von T3N, erhalten haben. Wir stufen unseren Kollegen als vertrau­ens­würdig ein. Aller­dings steht eine offi­zielle Äuße­rung seitens Oppo noch aus. Das State­ment liest sich folgen­der­maßen: „Oppo wird den deut­schen Markt nicht verlassen, aber das Geschäft wurde aufgrund der Unter­las­sungs­klage in Deutsch­land pausiert. Oppo verhan­delt weiterhin proaktiv mit Nokia und glaubt, dass die Ange­legen­heit letzt­end­lich geklärt wird.“ Wir hoffen, dass sich die beiden Firmen tatsäch­lich in naher Zukunft einigen.

Seit dem US-Handels­embargo für Huawei versu­chen andere Hersteller die Lücke zu schließen, die der strau­chelnde China-Riese in Europa hinter­ließ. Neben Xiaomi versu­chen auch Oppo und dessen Unter­firma OnePlus dies­bezüg­lich ihr Glück. Span­nende Handys haben beide Anbieter im Port­folio. Etwa die High-End-Smart­phones OnePlus 11 und Oppo Find X6 oder die güns­tigeren Modelle OnePlus Nord 2T und Oppo A78. Konkur­renz belebt das Geschäft, ist also auch gut für uns Verbrau­cher. Es wäre wünschens­wert, dass Oppo bald wieder voll­umfäng­lich hier­zulande mitmi­schen kann.

Kürz­lich sah es noch so aus, als würde Oppo den Europa-Markt verlassen.