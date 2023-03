Oppo & OnePlus: Verlassen die Smartphone-Marken Europa?

Aufgrund des anhal­tenden Patent­streits mit Nokia dürfen derzeit offi­ziell keine Smart­phones von Oppo und OnePlus in Deutsch­land verkauft werden. Medi­enbe­richten zufolge wollen Oppo und OnePlus den euro­päi­schen Markt verlassen - oder auch nicht.

Oppo und OnePlus sind Smart­phone-Hersteller mit chine­sischen Wurzeln unter dem BBK-Elec­tro­nics-Konzern. Modelle wie das Oppo Find N2 Flip und das OnePlus 11 dürfen derzeit offi­ziell nicht in Deutsch­land verkauft werden. Grund dafür ist ein Patent­streit mit Nokia. Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona versuchten wir von Mitar­bei­tern beider Marken heraus­zube­kommen, wie es künftig mit dem Verkauf von Oppo- und OnePlus-Smart­phones in Deutsch­land weiter­geht. Leider bekamen wir keine konkreten Antworten, auch nicht von Nokia.

Aktuell sorgen Oppo und OnePlus wieder für Gesprächs­stoff, heißt es doch, dass sich beide Marken aus dem euro­päi­schen Markt zurück­ziehen werden. Mitt­ler­weile gibts es State­ments von Oppo und OnePlus, die aller­dings nicht in Gänze konkret sind.

Rückzug aus Europa? Das sagt OnePlus

Oppo und OnePlus wollen in Europa bleiben

Logos: Oppo/OnePlus, Foto/Montage: teltarif.de Der Jour­nalist Max Jambor postete via Twitter eine Infor­mation mit einschla­gendem Charakter. Er könne bestä­tigen, dass sich Oppo und OnePlus aus dem euro­päi­schen Markt zurück­ziehen. Zunächst sollen die Länder Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich und die Nieder­lande an der Reihe sein. Zu anderen Ländern gebe es noch keine weiteren Infor­mationen.

Mitt­ler­weile gibt es ein offi­zielles State­ment von OnePlus, das Jon Porter, Autor beim Online-Magazin The Verge, gepostet hat. Demnach habe James Paterson, OnePlus Global PR Manager, zu Proto­koll gegeben, dass sich OnePlus nicht aus Europa und Groß­bri­tan­nien zurück­ziehen und stabile Geschäfte in den Märkten aufrecht erhalten wolle. Weiterhin möchte OnePlus in Europa inno­vative Produkte und Lösungen anbieten.

Letzt­lich lässt das aber Raum für genü­gend Speku­lationen. OnePlus und Oppo bieten neben Smart­phones auch Weara­bles an. So gibt es im offi­ziellen OnePlus-Online-Shop Deutsch­land zwar derzeit keine Smart­phone-Modelle zu kaufen, wohl aber Audio-Produkte wie die OnePlus Buds Pro 2. Gut möglich, dass die beiden Marken künftig weiterhin keine Smart­phones anbieten (dürfen), wohl aber auf andere Produkte setzen.

Rückzug aus Europa? Das sagt Oppo

Auch ein Oppo-Spre­cher äußerte sich zur Lage in Europa . Demnach wolle sich Oppo in allen bestehenden euro­päi­schen Märkten enga­gieren und kündigte gleich­zeitig für 2023 eine Reihe kommender Produkte an. Konkreter können die Aussagen wohl einfach nicht sein, bis der Patent­streit geklärt ist.

