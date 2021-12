Oppo Inno Day 2021 angekündigt: Kommt das erste Foldable?

Wächst die Anzahl an Foldable-Anbie­tern um einen Wett­bewerber an? Die Chancen auf das erste Falt-Smart­phone von Oppo Mitte Dezember stehen nicht schlecht.

Oppo hat für den 14. und 15. Dezember den Inno Day 2021 ange­kün­digt. Im Rahmen dieses Events sollen inno­vative Produkte und ein neues Smart­phone-Flagg­schiff vorge­stellt werden. Bei Letz­terem gehen Bran­chen­insider davon aus, dass es sich um das Oppo Find N 5G handelt, dem ersten Foldable des Unter­neh­mens. Es soll ein direkter Konkur­rent zum Galaxy Z Fold 3 5G werden. Somit stünde uns ein zusätz­liches Mobil­gerät bevor, das Smart­phone und Tablet vereint. Weitere Gerät­schaften des Events könnten Weara­bles wie Smart­wat­ches und eine AR-Brille sein.

Oppo macht es Mitte Dezember span­nend

Der Inno Day 2021 startet bald

Oppo Samsung, Huawei, Moto­rola Mobi­lity und Xiaomi haben bereits falt­bare Smart­phones im Port­folio. Aller­dings arbeiten im Hinter­grund noch weitere Konzerne, wie eben Oppo, an ihren Origami-Handys. Oppo scheint sich laut diversen Gerüchten für ein falt­bares Telefon im Hybrid-Form­faktor entschieden zu haben. User bekämen entspre­chend ein Smart­phone im geschlos­senen und ein Mini-Tablet im geöff­neten Zustand. Oppo selbst heizt diese Vermu­tungen mit der Ankün­digung seines Inno Day 2021 weiter an.

Auf dem Teaser-Poster zur Veran­stal­tung ist eindeutig ein falt­bares Display in der rechten oberen Ecke zu erkennen. Dem Form­faktor nach zu urteilen, dürfte dieses tatsäch­lich zu einem Foldable im Stil des Galaxy Z Fold 3 5G gehören. Da sich Oppo verstärkt um den euro­päi­schen Markt bemüht, ist eine Einfüh­rung in unseren Gefilden nicht ausge­schlossen. Am 14. Dezember um 16 Uhr chine­sischer Zeit (9 Uhr bei uns) startet der Inno Day 2021. An diesem Tag zeigt Oppo seine „inno­vativen Produkte“. Der 15. Dezember soll sich schließ­lich um das Flagg­schiff-Smart­phone drehen.

Inno Day 2021: Was hat Oppo noch im Köcher?

Letztes Jahr präsen­tierte der chine­sische Hersteller diverse Konzepte, unter anderem ein Rollable, ein Smart­phone mit aufroll­barem Display. Hingegen wurden 2019 eine AR-Brille (Augmented Reality), ein Mobil­funk­router (5G CPE) und eine Smart­watch demons­triert. Es ist gut möglich, dass erneut Gadgets vorge­stellt werden. Smart-Laut­spre­cher oder völlig uner­war­tete Produkte könnten eben­falls enthüllt werden.

Details zum Oppo Find N 5G sickerten bereits durch.