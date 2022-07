Samsung-Konkurrenz: Oppo soll an neuen Foldables arbeiten

Smart­phone-Hersteller Oppo hat bereits ein Foldable veröf­fent­licht, zwei weitere sollen Gerüchten zufolge noch in diesem Jahr erscheinen. Eines davon dürfte dem Flip von Samsung Konkur­renz machen.

Der Smart­phone-Hersteller Oppo ging im Dezember des vergan­genen Jahres mit dem ersten Foldable des Konzerns an den Start. Das "Find N" getaufte Modell mit falt­barem Display wird aber bislang nicht offi­ziell in Deutsch­land vertrieben und ist nur über Impor­teure erhält­lich. Eine (offi­zielle) Zukunft des Fold­ables hier­zulande ist bislang unge­wiss. Unter Umständen wartet Oppo mit dem Einstieg in den euro­päi­schen Foldable-Markt mit weiteren Neuvor­stel­lungen.

Gerüchten zufolge soll der Hersteller nämlich an zwei neuen Modellen arbeiten, die noch in diesem Jahr vorge­stellt werden könnten. Eines dieser Modelle könnte unter anderem Samsungs Flip Konkur­renz machen. Oppo Find N

Bild: Oppo

Oppo: Zwei neue Fold­ables in der Mache?

Nach dem Debut ist vor dem Nach­folger. Die Neuvor­stel­lung des Oppo Find N war nur der Start­schuss. Die Wahr­schein­lich­keit ist groß, dass es auch künftig weitere Smart­phones mit falt­barem Display von der chine­sischen Marke zu sehen geben wird. Dem Tipp­geber Digital Chat Station zufolge (via MySmartPrice) soll Oppo an weiteren Fold­ables arbeiten.

Eines davon soll sich an der Form des Oppo Find N (alias Oppo Find N 2) orien­tieren. Nach dem Ausein­ander­falten bietet das Oppo Find N eine Display­nut­zungs­fläche von 7,1 Zoll. Wird das Panel wieder zusam­men­geklappt, schrumpft die Anzeige auf 5,49 Zoll zusammen. Damit setzt Oppo mehr auf Kompakt­heit als beispiels­weise Samsung mit dem Galaxy Z Fold 3 5G, das über ein Außen­dis­play von 6,2 Zoll verfügt. Laut Tipp­geber soll es sich bei dem zweiten Oppo-Foldable um ein Device im Klapp­handy-Stil handeln. Damit würde Oppo ein Modell fokus­sieren, das in Konkur­renz zum Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Huawei P50 Pocket und Moto­rola Razr 5G tritt.

Die Infor­mationen zu den angeb­lichen Oppo Fold­ables sind derzeit noch über­schaubar. Besagtes Klapp­handy-Oppo soll ein Display mit 120 Hz haben, schlank sein und ein Schar­nier mit neuer Archi­tektur besitzen.

Samsung soll in wenigen Wochen die vierte Foldable-Gene­ration auf einem Unpa­cked Event vorstellen. Wir fassen die wich­tigsten Leaks und Gerüchte zum Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 in einer sepa­raten News zusammen.