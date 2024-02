Entgegen der Gerüchte: Oppo bleibt Foldable-Markt treu

Oppo äußert sich zu den Gerüchten, dass die Marke dem Foldable-Markt den Rücken kehren will.

In der vergan­genen Woche berich­teten wir darüber, dass große Smart­phone-Hersteller die Bedie­nung des Foldable-Markts nicht weiter verfolgen könnten. Konkret war die Rede von falt­baren Smart­phones der Hersteller Oppo, OnePlus und Vivo, die alle­samt zum BBK-Konzern gehören. Jetzt hat sich Oppo offenbar zu den Gerüchten rund um die künf­tige Präsenz im Foldable-Sektor geäu­ßert.

Oppo bleibt Foldables treu

Oppo-Foldable (Find N)

Bild: Oppo Den voran­gegangen Gerüchten zufolge sollen im Jahr 2023 gerin­gere Umsätze im Foldable-Markt der Grund dafür gewesen sein, dass sich die BBK-Marken Oppo und Vivo gegen die Weiter­ent­wick­lung von Foldables entschieden hätten. Ange­sichts der stei­genden Absatz­zahlen gene­rell im Foldable-Markt - in Q3 2023 um 215 Prozent - und offenbar enormer Inves­titionen seitens der Hersteller, erschien das Gerücht auf den ersten Blick wenig glaub­würdig. Was aber ganz genau als Nächstes im Tech-Markt passiert, kann durchaus für Verblüf­fung sorgen.

Oppo habe sich offenbar nach dem Auftau­chen der Gerüchte an das Online-Portal GSMARENA gewandt und sich zu der mögli­chen Abkehr vom Foldable-Markt geäu­ßert. In einer Aussage eines Oppo-Spre­chers heißt es dazu unter anderem: "Das Enga­gement von Oppo für die konti­nuier­liche Weiter­ent­wick­lung der falt­baren Smart­phone-Tech­nologie bleibt unver­ändert." (aus dem Engli­schen über­setzt).

Oppo bleibt demnach dem Foldable-Markt treu, was dann auch für die Schwes­ter­marken OnePlus und Vivo gelten dürfte. Nach einem lange anhalten Patent­streit mit Nokia dürfen beispiels­weise Geräte der Marke OnePlus wieder offi­ziell in Deutsch­land verkauft werden. Dazu zählen nicht nur die Modelle OnePlus 12 und OnePlus 12R, sondern auch das Foldable OnePlus Open. Im Oppo Online-Shop sind derzeit noch keine neuen Infor­mationen zum offi­ziellen (Wieder-)Verkauf der Geräte in Deutsch­land zu finden.

