Oppo Find X7 Ultra: Kamera-Handy mit Dual-Periskop

Das neu vorge­stellte Oppo Find X7 Ultra soll das Eldo­rado für Smart­phone-Foto­grafen sein. Als welt­weit erstes Mobil­telefon hat es zwei Peri­skop-Tele­foto-Kameras an Bord. Diese ermög­lichen einen 2,8-fachen und einen sechs­fachen opti­schen Zoom. Aufgrund des ein Zoll messenden Bild­wand­lers Sony Lytia LYT-900 ist das Weit­winkel-Modul aber nicht minder span­nend. Dank bis zu 4500 cd/m² dürfte sich das Oppo Find X7 Ultra auch bei starkem Sonnen­licht problemlos bedienen lassen. Für eine hohe Arbeits­geschwin­dig­keit sorgt der Snap­dragon 8 Gen 3.

Oppo Find X7 Ultra fordert Galaxy S24 Ultra heraus

Das Find X7 Ultra in voller Pracht

Oppo Kommende Woche enthüllt Samsung seine Galaxy-S24-Serie, die Ultra-Ausfüh­rung erhält aber bereits im Vorfeld weitere Konkur­renz. Oppo hat das Find X7 Ultra präsen­tiert (via GSMArena), dessen tech­nische Daten durchaus aufhor­chen lassen. Das High­light ist das rück­sei­tige Foto­grafie-Setup. Für gängige Weit­winkel-Aufnahmen steht eine 50-MP-Knipse mit 1-Zoll-Sensor, Blende f/1.8 und opti­schem Bild­sta­bili­sator zur Verfü­gung. Ist das Motiv etwas weiter weg, hilft das Peri­skop-Tele­foto mit 2,8-fach opti­schem Zoom. Sein 50-MP-Bild­wandler misst 1/1,56 Zoll, seine Blende f/2.6. Einen mecha­nischen Schutz gegen Verwa­ckeln gibt es auch hier. Die zwei Periskop-Kameras sind ein Novum

Oppo Um eine noch größere Distanz bis zum Objekt zu über­brü­cken, hat Oppo im Find X7 Ultra ein zweites Peri­skop-Tele­foto verbaut. Es wartet mit sechs­fachem Zoom, 50 Mega­pixel, Blende f/4.3 und opti­schem Bild­sta­bili­sator auf. Eine vierte 50-MP-Einheit mit 123 Grad Blick­feld für Ultra­weit­winkel-Aufnahmen rundet das hintere Kamera-Quar­tett ab. Die vordere Selfie-Einheit hat immerhin einen Auto­fokus mit Phasen­erken­nung sowie 32 Mega­pixel.

Weitere Spezi­fika­tionen des Oppo Find X7 Ultra

Als Bild­schirm findet ein strom­spa­rendes LTPO-AMOLED-Panel Verwen­dung. Die maxi­male Bild­wie­der­hol­rate des HDR10+-fähigen Displays liegt bei 120 Hz. Beein­dru­ckend mutet die Spit­zen­hel­lig­keit von 4500 cd/m² an. Dem SoC Snap­dragon 8 Gen 3 stehen je nach Vari­ante des Find X7 Ultra 12 GB oder 16 GB RAM zur Seite. Der Flash-Spei­cher beträgt 256 GB oder 512 GB. Ein Staub- und Wasser­schutz gemäß IP68 ist bei diesem 5G-Handy gegeben. Der dank 100W in 26 Minuten voll­ständig auflad­bare Akku misst 5000 mAh. In China startet das Handy ab umge­rechnet 770 Euro. Ein Markt­start in Europa ist unge­wiss.

Hingegen keine Probleme hinsicht­lich eines euro­päi­schen Markt­starts hat ein weiteres Kamera-Smart­phone, das Honor Magic 6 Pro.