Oppo Find X6 Pro: Launch-Datum steht fest

Der Smart­phone-Hersteller Oppo hat offi­ziell ange­kün­digt, dass er seine Find-X6-Serie am 21. März in China vorstellen will. Die Serie wird vermut­lich aus dem Basis­model Find X6 und einer Pro-Vari­ante bestehen.

Ob später noch eine Lite-Version hinzu­kommt, ist unbe­kannt. Bereits vorab geben einige Leaks einen opti­schen Vorge­schmack auf das Find X6 Pro und dessen Kamera.

Hands-On-Bilder zeigen Hassel­blad-Kamera

Oppo kündigt Vorstellung der Find-X6-Serie für den 21. März an

So veröf­fent­lichte ein Weibo-Nutzer einige Hands-On-Bilder, auf denen das erha­bene runde Kame­ramodul des Find X6 Pro mit einem gehäu­sefar­benen Rand zu sehen ist. Das Modul unter­teilt sich in einen schwarzen Bereich, in dem ein LED-Blitz, zwei Objek­tive sowie das Hassel­blad-Logo zu sehen sind und in einen silber­far­benen Abschnitt, der die Zoom-Kamera nebst dem Schriftzug "Powered By MariSilicon" beher­bergt. Ein weiteres Foto zeigt die Rück­seite mit dem gewohnten Oppo-Label.

50-MP-Drei­fach-Kamera mit Peri­skop-Zoom

Laut bishe­rigen Leaks sollen alle drei Kamera-Sensoren mit einer 50-MP-Auflö­sung aufwarten. In der Haupt­kamera könnte jener 1-Zoll-Sony-IMX989-Sensor stecken, der bereits im Xiaomi 12s Ultra zum Einsatz kommt. Dreifach-Kamera des Oppo Find X6 Pro auf Hands-On-Foto

Bild: Weibo / Passant Sowohl die Ultra­weit­winkel-Kamera als auch die Peri­skop-Zoom-Kamera arbeiten wahr­schein­lich mit einem Sony-IMX890-Sensor, der für bessere Aufnahmen bei schlechten Licht­ver­hält­nissen verant­wort­lich ist. Der auf dem Kame­ramodul ange­kün­digte MariSilicon-X2-Kopro­zessor dient der Bild­ver­arbei­tung.

Oppo teasert Foto- und Video­ergeb­nisse der Kamera

Wie die Foto-Ergeb­nisse der Knipse in der Praxis aussehen, möchte Oppo anhand einiger Porträt-Aufnahmen demons­trieren, die der Chief-Product-Officer Liu Zuohu auf Weibo veröf­fent­licht hat. Diese zeigen sechsmal das gleiche Motiv, das mit jeweils einem anderen Smart­phone geschossen wurde. Welches Bild aus der Tele­foto-Kamera des Find-X6-Pro stammt, wird nicht verraten. Aufgrund der mit Abstand besten Qualität dürfte es sich dabei aber um die dritte Aufnahme handeln. Welche Porträt-Aufnahme stammt vom Oppo Find X6 Pro?

Bild: Weibo / Liu Zuohu Auch die Video-Qualität seines Kamera-Flagg­schiffs bewirbt das Unter­nehmen auf Weibo in einem Teaser-Video, das zeigt, was das Oppo Find X6 Pro bei 3-fachem oder 6-fachem Zoom und wenig Umge­bungs­licht zu leisten vermag. Mit im Bild befindet sich ein Vergleichs­video aus einer anderen Kamera, die offenbar deut­lich schlech­tere Ergeb­nisse liefert. Ob es sich beim Find X6 Pro tatsäch­lich um einen Kamera-Über­flieger handelt, wird sich aber wohl erst in herstel­ler­unab­hän­gigen Praxis­tests zeigen. Der Nach­folger des Find X5 Pro soll mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 auf den Markt kommen.

Weitere Daten erfahren wir bei der offi­ziellen Präsen­tation am 21. März. Laut einem Tweet vom zuver­läs­sigen Tipp­geber Ice Universe wird das Oppo Find X6 Pro im Gegen­satz zum Xiaomi 13 Ultra nicht nach Europa kommen; vermut­lich, weil die Patent-Strei­tig­keiten zwischen Oppo und Nokia immer noch nicht geklärt sind.

