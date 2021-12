Oppo Find-X4-Serie: Snapdragon und MediaTek sollen es sein

Oppo macht gerade mit dem Foldable Find N von sich reden. Das falt­bare Smart­phone im Stile eines Galaxy Z Fold 3 5G wird in der kommenden Woche zunächst in China erscheinen. Konkrete Pläne für Europa gibt es bislang noch nicht.

Die Find-X4-Serie wird mit großer Wahr­schein­lich­keit aber im ersten Quartal auch für den Markt hier­zulande vorge­stellt werden. Erwartet wurden zunächst wieder drei Modelle als Nach­folger von Find X3 Pro, Find X3 Neo und Find X3 Lite. Den jüngsten Gerüchten zufolge ist von zwei Modellen die Rede: Find X4 und Find X4 Pro. Ob es im kommenden Jahr auch wieder ein Lite-Modell geben wird, ist bis jetzt also noch offen.

Details zur Chip­satz-Politik gibt es schon, nun teilt ein Tipp­geber neue Infor­mationen, welche Prozes­soren die neuen Modelle der Find-Serie erhalten sollen.

Find-X4-Serie: Zwei verschie­dene Prozes­soren möglich

Wie wohl die Kamera des Oppo Find X4 Pro aussehen wird?

Bild: Oppo Find X3 Pro

Bild: teltarif.de Als Qual­comm den Snap­dragon 8 Gen 1 vorstellte, meldete sich Oppo zu Wort und kündigte die Verwen­dung des Prozes­sors für das kommende Flagg­schiff des Herstel­lers an, das 2022 erscheinen soll. Mit großer Wahr­schein­lich­keit ist das Oppo Find X4 Pro gemeint, das von der Leis­tung des Prozes­sors profi­tieren soll.

Bran­chen­insider Digital Chat Station hat über die chine­sische Social-Media-Platt­form Weibo (via Gizmochina) weitere Infor­mationen zu den von Oppo verwen­deten Chips in der neuen Flagg­schiff-Serie geteilt. Demnach soll ein Modell den neuen Snap­dragon bekommen, das andere - also das Find X4 - soll den Dimen­sity-9000-Prozessor von MediaTek erhalten.

Die Kameras von Oppo Find X4 und Find X4 Pro sollen Tele­objek­tive erhalten. Es wird über eine weitere Vari­ante wie ein Oppo Find X4 Ultra oder Find X4 Pro+ mit Peri­skop­kame­ratech­nologie speku­liert, womit es drei Modelle geben könnte.

Weiterhin ist möglich, dass die Oppo Find-X4-Serie schnelles Laden mit 80 W unter­stützen soll. Mögli­cher­weise könnte auch der zum glei­chen Konzern wie Oppo gehö­rende Hersteller OnePlus das OnePlus 10 Pro mit 80 W schnellem Akku­laden bedenken.

Release im Februar oder März?

So lautet der aktu­elle Stand, der auch realis­tisch ist, wenn Oppo ohnehin schon kommu­niziert hat, dass das kommende Flagg­schiff im ersten Quartal erscheinen soll. Das Oppo Find X3 Pro wurde am 1. April in diesem Jahr an den Start gebracht, aber Anfang März vorge­stellt.

Den Gerüchten zufolge ist aber auch denkbar, dass die Neuvor­stel­lung etwas früher im Februar und der Release im März erfolgt.

Oppo stellte in der vergan­genen Woche den MariSilicon X vor, bei dem es sich um einen eigenen KI-Chip für die Kamera handelt. Dieser soll in der nächsten Find-X-Serie verbaut sein. Details zum MariSilicon X lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.