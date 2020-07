Oppo Watch kostenlos bei Kauf von Find X2 Pro / Neo

Mit der Aktion Oppo Sommer­zeit lädt der Hersteller zum Sparen ein und schenkt Käufern eines Find X2 Pro oder Find X2 Neo die Oppo Watch dazu. Erst kürz­lich berich­teten wir über den nahenden Deutsch­land-Markt­start der High-End-Uhr. Das 249 Euro (UVP) kostende Wearable nutzt Googles Wear-OS-Platt­form und ist mit 8 GB Flash, WLAN, GPS und NFC gut ausge­stattet. Bis zum 23. August 2020 haben Kunden von teil­neh­menden Händ­lern die Möglich­keit, von der Oppo-Aktion zu profi­tieren.

Lohnens­wertes Bundle: Find X2 Pro / Neo und Watch

Der chine­si­sche Hersteller Oppo ist längst kein Geheim­tipp mehr, sondern erfreut sich dank eines breit aufge­stellten Port­fo­lios und ordent­li­chem Preis-Leis­tungs-Verhältnis auch hier­zu­lande immer größerer Beliebt­heit. Dass der Konsu­ment brauch­bare Hard­ware für sein Geld erhält, zeigen auch unsere Tests des Oppo Find X2 Pro (Note 1,5) respek­tive Find X2 Neo (Note 1,8). Bei beiden Produkten handelt es sich um 5G-fähige Phablets, die teurere Ausgabe wartet unter anderem mit besseren Kameras und einem moder­nerem Display auf.

Im Preis­ver­gleich haben Alter­nate mit 899 Euro für das Find X2 Pro und der Amazon-Händler Nesatec mit 591,90 Euro für das Find X2 Neo momentan die güns­tigsten Ange­bote. Aller­dings greift in beiden Fällen die Sommer­zeit-Aktion nicht. Nur wer bei Voda­fone, 1&1, Amazon direkt, Cyber­port, Expert, Klar­mobil, Medi­a­markt, mobilcom-debitel, Otto, Saturn und spar­handy ein Find X2 Pro oder Find X2 Neo kauft, erhält die gratis Oppo Watch.

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zur Sommer­zeit-Kampagne

Oppo Die Aktion läuft seit heute, dem 23. Juli, bis einschließ­lich dem 23. August. Jedoch lohnt es sich bei vorhan­denem Inter­esse schnell zu sein, da der Vorrat der Oppo Watch begrenzt ist. Alle für die kosten­lose Smart­watch berech­tigten Kunden erhalten die schwarze Ausfüh­rung. Bei den Smart­phones an sich haben Sie aber die freie Auswahl. Das Oppo Find X2 Pro gibt es in Schwarz und Blau, das Oppo Find X2 Neo in Schwarz und Orange. Die Oppo Watch soll ab sofort bestellbar sein, bislang haben sie aber nur wenige Händler im Sorti­ment.