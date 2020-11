Oppo Find X2 Pro: Über 500 Euro bei Amazon sparen

Cyber Monday bei Amazon: Unter anderem sind die Oppo Watch in 46 mm und das Find X2 Pro reduziert

Fotos: Oppo/teltarif.de, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Händler über­schlagen sich mitt­ler­weile mit Dauer­ange­boten. Aktionen sind zwar immer noch zeit­lich begrenzt, nur knüpft die nächste beinahe nahtlos an. Nach dem Black Friday ist nun heute Cyber Monday. So gibt es beispiels­weise beim Online-Händler Amazon noch bis Mitter­nacht weitere Ange­bote - unter anderem Smart­phones und Smart­wat­ches des chine­sischen Herstel­lers Oppo.

Und da die rabat­tieren Preise auf den ersten Blick anspre­chend erscheinen, machen wir den Preis­check, ob sich die Ange­bote lohnen oder die Gerät­schaften bei anderen Händ­lern güns­tiger zu haben sind. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir nicht berück­sich­tigt.

Oppo Find X2 Pro

Fotos: Oppo/teltarif.de, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Oppos Spit­zen­modell aus dem laufenden Jahr. Das Find X2 Pro mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet nach UVP 1199 Euro. Amazon bietet das Smart­phone in der Farb­vari­ante "Black" nun zum Preis von 790,08 Euro an - eine ordent­liche Ersparnis in Höhe von rund 409 Euro für das Modell mit 65 Watt schnellem Laden, 120-Hz-Display und Snap­dragon 865. Das Angebot lohnt sich, weil es sich derzeit um den güns­tigsten Preis handelt. Das "Amazon Exclu­sive" Modell in grüner Leder­optik ist nur wenige Euro teurer, der aufge­rufene Cyber-Monday-Preis von Amazon von 794,99 Euro ist eben­falls der aktuell güns­tigste.

Nochmal mehr sparen lässt sich bei der orangen Vari­ante, die sich veganes Leder nennt. Der Amazon-Preis von 672,99 Euro ist aktuell nicht zu unter­bieten. Käufer sparen gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung rund 526 Euro.

Details zum Oppo Find X2 Pro lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Oppo Find X2 Neo

Das Oppo Find X2 Neo ist im Vergleich zum Find X2 Pro abge­speckt, verfügt aber über inter­essante Premium-Features wie schnelles Laden mit 30 Watt, (grund­sätz­liche) 5G-Unter­stüt­zung und eine gute Kamera. Statt der UVP von 699 Euro bietet Amazon das Modell in den Farb­vari­anten "Moon­light Black" und "Starry Blue" jeweils zum Preis von 439,99 Euro an, was einer Ersparnis in Höhe von rund 259 Euro entspricht. Damit gehört das Amazon-Angebot zu den derzeit güns­tigsten.

Details zum Oppo Find X2 Neo lesen Sie in einem Duo-Test (mit dem Oppo Find X2 Lite).

Oppo Reno4 (Pro) 5G

Ein weiteres 5G-Handy aus dem Hause Oppo ist das Reno4 5G. Oppo rief Mitte Oktober zu einem Preis von 599 Euro auf. Amazon verkauft das Handy in den Wahl­farben "Galactic Blue" und "Space Black" im Rahmen des Cyber Mondays zu einem Preis von 499,99 Euro, womit Käufer rund 99 Euro sparen. Das Angebot gehört grund­sätz­lich zu den güns­tigsten. Bei den Händ­lern MediaMarkt und Saturn sowie expert ist das Smart­phone minimal güns­tiger.

Das Pro-Modell hat an einigen Stellen etwas mehr zu bieten, unter anderem ein Curved-Design und einen opti­schen Bild­sta­bili­sator. Neupreis nach UVP: 799 Euro. Amazon redu­ziert diesen für die Farb­vari­anten "Galactic Blue" und "Green Glitter" jeweils auf 699,99 Euro, den Preis für "Space Black" sogar auf 635,78 Euro, also eine Ersparnis in Höhe von rund 99 bezie­hungs­weise rund 163 Euro.

Die blaue Farb­vari­ante ist mit 698,22 Euro bei den Händ­lern MM/Saturn minimal güns­tiger, der Amazon-Preis für das schwarze Modell ist derzeit unge­schlagen. Zusätz­lich wirbt Amazon noch mit einem 5-Euro-Gutschein, den es zusätz­lich beim Kauf des schwarzen oder des blauen Modells gibt.

Details zum Oppo Reno4 Pro 5G lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Oppo Watch in zwei Größen

Die Oppo Watch gibt es zwei Größen. Die Ausfüh­rung in 41 mm kostet nach UVP 249 Euro, das größere 46-mm-Modell mit LTE-Unter­stüt­zung (nur mit einer eSIM von Voda­fone nutzbar) 399 Euro. Wer sich für die smarte Uhr entscheidet, kann noch bis Mitter­nacht bei Amazon rund 69 Euro (Oppo Watch 41 mm) bezie­hungs­weise rund 79 Euro (Oppo Watch 46 mm) sparen. Beide Ange­bote sind im aktu­ellen Preis­ver­gleich die güns­tigsten.

Das Doogee S40 Pro ist ein Rugged-Smart­phone für unter 150 Euro. Wir haben das Gerät einem Belas­tungs­test unter­zogen (mit Video).

